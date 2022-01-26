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Сегодня, 09:30

Чемпионат Европы по биатлону: расписание гонок

Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону в Арбере
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Антон Бабиков.
Фото Getty Images

С 26 по 30 января в Арбере (Германия) пройдет чемпионат Европы по биатлону.

Сборную России представят семь мужчин (Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Петр Пащенко, Михаил Первушин) и семь женщин (Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова).

Расписание чемпионата Европы (время московское):

26 января, 12.15 — Индивидуальная гонка, мужчины
26 января, 16.00 — Индивидуальная гонка, женщины
28 января, 12.30 — Спринт, мужчины
28 января, 16.00 — Спринт, женщины
29 января, 12.30 — Гонка преследования, мужчины
29 января, 15.30 — Гонка преследования, женщины
30 января, 12.30 — Смешанная эстафета
30 января, 15.30 — Сингл-микст

Биатлон
Сборная России по биатлону
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Чемпионат Европы по биатлону
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