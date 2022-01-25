Назван состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы
Стал известен состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере, информирует сайт СБР.
За национальную команду выступят: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.
Ранее был опубликован мужской состав сборной России.
Чемпионат Европы в Германии пройдет с 26 по 30 января.
Источник: https://t.me/russianbiathlon/1169
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