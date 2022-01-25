Назван состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы

Стал известен состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере, информирует сайт СБР.

За национальную команду выступят: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.

Ранее был опубликован мужской состав сборной России.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 26 по 30 января.