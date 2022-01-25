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Сегодня, 17:41

Назван состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Стал известен состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере, информирует сайт СБР.

За национальную команду выступят: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко, Лариса Куклина и Анастасия Егорова.

Ранее был опубликован мужской состав сборной России.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 26 по 30 января.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1169
Сборная России по биатлону
Анастасия Шевченко
Евгения Буртасова (Павлова)
Лариса Куклина
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Чемпионат Европы по биатлону
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Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
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