Богалий обидно, что Россия упустила победу в конце сингл-микста на ЧЕ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в беседе с «СЭ» прокомментировала бронзу Евгения Гараничева и Ларисы Куклиной в сингл-миксте на чемпионате Европы.

— Мне лично обидно, что не смогли побороться за победу и упустили ее в самом конце. Но, как я обычно говорю, бежит команда, не выигрывает кто-то один. Кого-то винить я не стану, потому что эта эстафета — другая дистанция, в которой борьба в том и числе и нервов, и тактики. Надо подтянуть это в подготовке и взять на вооружение, чтобы в следующих гонках готовить команду так, чтобы мы были конкурентоспособными, в том числе и в этой медальной дисциплине, потому что она уже набирает обороты, за ней будущее.

Я попробовала бы пустить на короткую дистанцию Шевнину и Серохвостова. Они могут, по крайней мере, попробовать сделать симбиоз молодости и проверить уверенность в своих силах. Им в дальнейшем защищать нашу страну. Чем мы раньше дадим испытать эти эмоции, будут они положительными или отрицательными, тем лучше. Прежде чем сделать первый шаг даже в больших победах, нужно набраться опыта. Если мы готовим на будущее, 1,5 км — это та дистанция, на которой можно проверять ребят, тем более, мы видели, как они могут биться.

Если Евгения мы готовим как запасного на чемпионат мира, то я бы его в классическую эстафету поставила. Он немножко другого склада спортсмен, ему сейчас сложнее на коротких дистанциях выкладываться. Он больше к индивидуальной гонке тяготеет, потому что там нет такой скорости, скорострельности и точности.

Российская команда, в составе которой выступили Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место.

(Екатерина Звенигородская)