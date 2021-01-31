Иван Черезов расстроен результатами нашей сборной биатлонистов

Трехкратный чемпион мира и двухкратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты сборной России на Чемпионате Европы по биатлону.

«С одной стороны, хорошо, что есть медаль. С другой — обидно, что только бронза. Нечисто отработал Гараничев на рубеже , ещё и по трассе его немец сразу догнал на первом кругу. Чувствуется, что Женя не может набрать нужных скоростных навыков и эмоционально нехорошо себя ощущает. Из-за этого и на стрельбе , соответственно, неудача», — сказал Черезов.

Российская команда, в составе которой выступили Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место.

(Елизавета Денисова)