Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Они обыграли австрийский дуэт Клеменс Допплер/Александер Хорст – 21:14, 15:21, 16:14.

– Получился сложный матч, очень непредсказуемый сценарий, – сказал Лямин. – Героическими усилиями мы наладили свою игру в третьей партии.

– Первая партия сложилась для нас очень легко, во второй партии появились сложности. – сказал Мыськив. – Большую часть третьей партии мы ничего не могли поделать, но в тайм-ауте все-таки нашли пару ключиков, и они нам помогли.