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Источник: Пострадавшая от полицейских спортсменка выступала за команду Московской области по пляжному волейболу

12:24

17-летняя спортсменка, которую принудили к сексу полицейские в Анапе, приехала на соревнования по пляжному волейболу, где представляла Московскую область, сообщает ТАСС.

— У нас проходили соревнования, финал России по пляжному волейболу. Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области", — сказали в приемной спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».

Ранее сообщалось, что работники полиции понудили спортсменку к групповому сексу. До этого они застали ее на пляже с молодым человеком, которого они отпустили. Девушку же полицейские склонили к групповому сексу, угрожая привлечь ее к административной ответственности. Полицейские были уволены, против них возбудили уголовное дело.

Дополнительная информация

https://tass.ru/proisshestviya/6801469

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