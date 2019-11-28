Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

В четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу Россия одержала волевую победу над Бразилией. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

В составе российской команды дублем отметился Кирилл Романов. Голы также на счету Федора Земскова и Дмитрия Шишина.

В полуфинале, который состоится 30 ноября, сборная России сыграет с победителем матча Италия — Швейцария.

Чемпионат мира по пляжному футболу

1/4 финала

Бразилия — Россия — 3:4 (1:2, 2:1)

Голы: Родригу, 1 (1:0). Земсков, 2 (1:1). Мао, 5 (2:1). Родригу, 13 (3:1). Шишин, 20 (3:2). Романов, 24 (3:3). Романов, 31 (3:4).