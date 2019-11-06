Россия одержала вторую победу подряд на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу в матче 2-го тура группового этапа Межконтинентального кубка обыграла Мексику со счетом 3:1. В составе россиян отличились Владислав Жариков, Борис Никоноров и Виктор Крышанов.

Сборная России одержала две победы подряд — в первом туре был обыгран Египет. Следующий матч национальная команда проведет 7 ноября против Ирана.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу проходит в ОАЭ с 5 по 9 ноября.