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Россия одержала вторую победу подряд на Межконтинентальном кубке

20:26
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Сборная России по пляжному футболу в матче 2-го тура группового этапа Межконтинентального кубка обыграла Мексику со счетом 3:1. В составе россиян отличились Владислав Жариков, Борис Никоноров и Виктор Крышанов.

Сборная России одержала две победы подряд — в первом туре был обыгран Египет. Следующий матч национальная команда проведет 7 ноября против Ирана.

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу проходит в ОАЭ с 5 по 9 ноября.

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