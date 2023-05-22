Алаев надеется посетить второе заседание комитета ФИФА по футзалу и пляжному футболу

Председатель комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев надеется получить визу и посетить второе заседание комитета.

«Как правило, мы собираемся два раза в год, первое заседание прошло, второе будет во второй половине года, — приводит ТАСС слова Алаева. — Мы с коллегами на связи, процесс идет. Со мной согласовали всю повестку, согласовали то, кто будет вести мероприятие, то есть это была полноценная работа, все материалы были предоставлены. Сейчас уже занимаемся подготовкой материалов для следующего заседания. У меня уже есть приглашение, обычно второе [заседание проходит] осенью, надеюсь, что получу визу и смогу посетить лично».

Первое заседание прошло 25 апреля. Алаев пропустил его из-за отсутствия визы.