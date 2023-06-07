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Сегодня, 20:03

Алаев посетит заседание УЕФА по пляжному футболу

Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что собирается приехать на заседание исполкома УЕФА.

«Общее собрание клубов РПЛ планируем на следующей неделе.

Получил приглашение на заседание исполкома УЕФА от 28 июня. Приглашают посетить и выступить. Планирую приехать. Надеюсь, что с визой все будет нормально. У меня вопрос в повестке — пляжный футбол», — сказал Алаев журналистам.

Первое заседание прошло 25 апреля. Алаев пропустил его из-за отсутствия визы.

Александр Алаев
УЕФА
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Алаев надеется посетить второе заседание комитета ФИФА по футзалу и пляжному футболу
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