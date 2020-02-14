«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в полуфинале клубного чемпионата мира
22:24
Московский «Локомотив» проиграл японскому «Токио Верди» со счетом 3:6 в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
«Локомотив» занял второе место в турнирной таблице группы А, набрав 6 очков. «Токио Верди» с 6 очками стал первым.
В полуфинале 15 февраля"Локомотив" сыграет с московским «Спартаком», «Токио Верди» встретится с португальской «Брагой» — действующим победителем турнира. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.
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