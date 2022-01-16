Американцы лишают Россию ЧМ-2022 из-за прививок? Нашу сборную не пускают на квалификацию в США со «Спутником V»

Вадеева и Мусина вновь пропустят крупный турнир? И на этот раз — из-за бюрократов и большой политики?

В субботу «СЭ» стало известно, что существует высокая вероятность, что женская сборная России по баскетболу не сможет сыграть в квалификации чемпионата мира-2022, которая пройдет с 10 по 13 февраля в Вашингтоне. На данный момент нашу сборную не готовы впустить в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса. Для въезда в страну необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech. — Прим. «СЭ»). Также существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России прекратило в 2020 году.

Репутационный риск

В пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ) отметили «СЭ», что ситуация под контролем. Специалисты федерации ведут необходимую работу по выполнению требований для въезда: в частности, проработан вариант, при котором игроки, тренеры и сотрудники сборной получат американские визы за пределами России. С вакцинами — сложнее. ФИБА пытается согласовать этот вопрос с американской стороной. Решение будет озвучено на следующей неделе.

Переговоры ФИБА и Олимпийского комитета США по этому вопросу ведутся уже два месяца. Однако пока консенсуса не достигнуто. Это очень странно, учитывая, что российские спортсмены, привитые «Спутником V», активно выступают на международных соревнованиях. Причем в различных видах спорта. Например, мужская сборная по гандболу сейчас выступает на чемпионате Европы в Кошице. В зимнем сезоне, который также в самом разгаре, биатлонисты, фигуристы, лыжники, саночники перемещаются по миру, будучи привитыми российской вакциной.

То есть в таких случаях международная федерация договаривается со странами-организаторами относительно коронавирусных ограничений. Чтобы ни у кого из спортсменов не было проблем со выездом. Да и на Игры-2022 в Пекин большинство российских спортсменов отправляется со «Спутником V».

— Любая страна, которая проводит крупные спортивные мероприятия, обязана выслать приглашения и обеспечить безопасность всем странам-участницам, — отметил «СЭ» президент Федерации керлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Это не должно зависеть от отношений, в данном случае между США и Россией. Оргкомитет берет на себя такие полномочия. Именно поэтому международная федерация дает ему право проведения таких соревнований. Но спортсмены — отдельная каста. Им необходимо создавать льготные условия, чтобы ребята по упрощенному варианту получали пропуск в страну.

Если ФИБА не удастся договориться с США, то это очень серьезный репутационный провал, у которого не будет объяснений. Если у ФИБА не было никаких договоренностей со страной-организатором относительно вакцин, то этот момент стоило учесть при жеребьевке. Ведь три аналогичных квалификационных турнира проводятся в Осаке и Белграде (две группы). В столице Сербии мы точно могли бы беспрепятственно побороться за путевку на ЧМ, в котором не выступали уже 12 лет.

Яркая победа над Испанией

Если ситуация разрешится положительно, то с 10 по 13 февраля россиянки должны сыграть со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США. В финальный турнир, который состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года, из этой четверки выйдут три команды: сборная США (на правах чемпиона Олимпиады-2020) плюс две лучшие сборные по итогам однокругового турнира.

Напомним, что сборная завоевала право сыграть в квалификации ЧМ по итогам Евробаскета-2021. Там наша сборная уступила в огненной концовке четвертьфинала сборной Бельгии во главе с Эммой Меессеман (83:85). Тогда лидер бельгиек и екатеринбургского УГМК набрал 33 очка и 11 подборов. У нас великолепную статистику продемонстрировала Мария Вадеева — 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Зато в матче за топ-6 мы смогли обыграть сборную Испании (78:74) — гегемона женского европейского баскетбола последнего десятилетия. В том матче сразу четыре наших игрока (Раиса Мусина, Ксения Левченко, Мария Вадеева и Нина Глонти) смогли набрать десять и более очков.

После окончания Евробаскета-2021 сложилось четкое впечатление, что у этого поколения точно будут награды крупных турниров. Пора возвращать победные традиции. Жаль, если ситуация с «неправильной» вакциной вмешается в эти планы.