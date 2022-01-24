Наставник женской сборной России Александр Ковалев — о форме лидеров, акклиматизации и тестах на ковид.

На прошлой неделе исполком ФИБА принял положительное решение об участии женской сборной России в квалификации чемпионата мира-2022. Изначально наша команда должна была сыграть с США, Бельгией и Пуэрто-Рико в Вашингтоне. Однако нашу сборную не готовы были впустить в США с российскими вакцинами от коронавируса, несмотря на значительные усилия ФИБА, Российской федерации баскетбола и Федерации баскетбола США. В итоге матчи с участием российской сборной пройдут в Доминиканской Республике (гражданам РФ не нужна виза и признана наша вакцина): 13 февраля сыграем с Бельгией, 14 февраля — с Пуэрто-Рико. Матч США — Россия не состоится. Американки изначально участвовали в отборе вне конкурса, получив путевки на ЧМ как победители Олимпийских игр-2020 в Токио.

О поездке в Санто-Доминго, готовности лидеров и сложной адаптации к другому часовому поясу и климату «СЭ» рассказал главный тренер сборной Александр Ковалев.

Дома температура ниже нуля, а в Доминиканской Республике — 20-30 градусов тепла

— Сборная проведет две игры за два дня. Тяжелый календарь?

— В Вашингтоне у нас также было запланировано два матча подряд. Затем день отдыха и третья игра. Сложнее график не стал, мы давно к нему готовимся. Более остро стоит вопрос адаптации организма к климатическим условиям и часовому поясу. Разница во времени между Москвой и Санто-Доминго — семь часов. Плюс трансатлантический перелет, после которого нам предстоит 2-2,5 часа ехать на автобусе к месту сбора. А еще из зимы мы попадем в лето: дома температура ниже нуля, а в Доминиканской Республике — 20-30 градусов тепла. Это серьезный перепад. Так что на адаптацию надо заложить определенное время.

— Когда запланирован вылет?

— Если все будет хорошо, то постараемся вылететь 4 февраля. На адаптацию уйдет шесть-семь дней, так что к началу игр будем в оптимальной форме.

— Клубы пошли навстречу сборной? Удалось договориться о переносе тура премьер-лиги?

— Да, федерация и клубы помогли национальной команде, это стандартная практика. Но есть другой момент: 2 февраля УГМК и курское «Динамо» проводят перенесенные матчи Евролиги. Поэтому их игроки присоединятся к национальной команде 3-го числа.

— В расширенный список попали три баскетболистки из МБА и две из «Самары». В обеих командах вспышка коронавируса, их игры были перенесены. Это проблема?

— Во всем мире сейчас непростая ситуация с омикрон-штаммом. В последние несколько недель переносы игр из-за положительных ковид-тестов у игроков — уже нормальная практика. На данный момент у меня нет информации, что заболел кто-то из игроков из расширенного состава. С другой стороны, если кто-то и попадет на карантин сейчас, то до перелета в Доминикану еще можно успеть вернуться в строй. Понятно, что перед выездом команда будет дополнительно протестирована. Все сдадут тесты на COVID-19, и после этого будем определяться с составом.

Расстраивает, что Левченко получает совсем немного игровых минут в своем клубе

— На игры с Бельгией и Пуэрто-Рико отправятся 14 игроков?

— Планирую взять 16 баскетболисток. Сами понимаете, сейчас очень напряженная ситуация с распространением коронавируса. Положительный результат можно получить и после прилета. У нас должна быть возможность замены.

— Учитывая все обстоятельства с отказом пускать сборную в США, вам еще больше захотелось пройти квалификацию?

— В первую очередь хотел бы выразить благодарность руководству РФБ за проделанную дипломатическую работу и представителям ФИБА, что сохранили нам возможность попасть на Кубок мира. Конечно, после того как было принято положительное решение, мы выдохнули. Девчонки понимают, куда едут. Мы пропустили два последних Кубка мира, никто из вызванных игроков не участвовал на мировом первенстве 2010 года. Так что ответственность большая. Мы хотим и должны выполнить задачу. Но многое будет зависеть от того, сможем ли мы собрать оптимальный состав, все ли будут здоровы. Это очень важный аспект.

— Раиса Мусина долгое время не играла из-за травмы. Сейчас она в порядке?

— Из-за повреждения Рая пропустила месяц. До этого не играла еще две недели. Понятно, что она не в лучшем игровом тонусе. С другой стороны, она боец и, думаю, будет готова. В ряде матчей мало времени получает и наш капитан Мария Вадеева. У Ксюши Левченко совсем немного минут в своем клубе. Это расстраивает. Для этого мы и едем пораньше, чтобы за семь-восемь дней найти командную «химию», вспомнить нашу сыгранность, выявить 12 сильнейших на два ответственных матча.

— Зато отличную статистику в этом сезоне показывает 21-летняя Дарья Репникова. Рассчитываете на нее как на лидера коллектива?

— Молодые игроки — речь не только про Дашу — на данный момент не очень стабильны. Какие-то матчи проводят хорошо, какие-то слабовато. Пока они не приносят того очкового баланса, который хотелось бы видеть тренеру. При этом отметил бы, что Репникова — командный игрок. Всё будем смотреть на месте. Кто будет готов лучше, тот и поедет на игры квалификации. Я всегда говорил, что в составе сборной будут сильнейшие на данный момент.

Расширенный состав сборной России

Защитники: Анна Буровая, Юлия Козик, Ксения Левченко (все — «Динамо» Курск), Дарья Колосовская, Дарья Курильчук (обе — «Самара»), Марина Голдырева («Ника»), Елизавета Комарова («Надежда»), Севара Нуритдинова («Спарта энд К»), Камилла Огун («Намюр», Бельгия).