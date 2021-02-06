Россия вышла на Евробаскет-2021. Теперь важно не пропустить третий ЧМ подряд

В Оренбурге женская сборная разгромила Эстонию и Швейцарию.

Женщины. Квалификация

Группа C

Россия — Швейцария — 103:47 (27:14, 22:19, 30:8, 24:16)

Россия: Вадеева (25), Мусина (16), Курильчук (13), Комарова (10).

Благодаря двум крупным победам в Оренбурге (с общей разницей «+100») женская сборная России обеспечила себе участие на Евробаскете-2021, который пройдет с 17 по 27 июня во французском Страсбурге и испанской Валенсии. ЧЕ-2021 одновременно будет являться частью отбора на чемпионат мира-2022, который намечен на 22 сентября — 1 октября следующего года в Сиднее.

Дебютантки — в порядке

После провала на Евробаскете-2019 (восьмое место и пропуск Олимпийских игр в Токио) немец Олаф Ланге стал шестым наставником женской сборной, уволенным за последние 10 лет. На его место претендовали олимпийская чемпионка Элен Шакирова, успешно работавшая тренером как на клубном уровне, так и с резервными сборными, Александр Ковалев, а также Дмитрий Донсков, дважды приводивший молодежную женскую сборную России к золотым медалям чемпионата Европы. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) в итоге поддержал кандидатуру Александра Ковалева, а исполком утвердил это решение.

Под руководством Ковалева сборная России (U-16) выиграла чемпионат Европы-2019, также в активе тренера — золото чемпионата мира-2017 среди юниорок до 19 лет (с победой над США в финале). Лидеры той команды — Мария Вадеева и Раиса Мусина — уже давно ключевые игроки национальной сборной. Неудивительно, что с приходом 52-летнего специалиста состав команды еще более заметно омолодился.

В сборной стали постоянно появляться новые имена. Например, в двух матчах в Оренбурге в футболке национальной команды дебютировали сразу пять человек: Аделина Абайбурова (25 лет), Анна Буровая (23 года), Дарья Курильчук (22 года), Александра Марченкова (27 лет) и Дарья Репникова (20 лет). Все они получили много игрового времени, учитывая, что оба соперника явно уступали нам в классе.

В четверг мы разгромили сборную Эстонии (79:35). Мария Вадеева сделала дабл-дабл (11+11), результативную игру продемонстрировали Раиса Мусина (17) и Елизавета Комарова (13), очень уверенно для новичка смотрелась Дарья Курильчук. С эстонками баскетболистка «Енисея» набрала 14 очков за 15 с половиной минут.

— Давно уже выступала за молодежную сборную, и эти ощущения чуть подзабылись, — рассказывает Дарья Курильчук. — Но, выйдя на паркет, я снова вспомнила, насколько это ценно и классно — носить майку с надписью «Россия» и защищать цвета флага страны. Легко ли мне было играть с Вадеевой и Мусиной? Это сыграло роль, потому что половина девчонок в сборной — это мои бывшие партнерши по молодежным командам. Все-таки наше взаимопонимание на площадке сохранилось.

Крупная победа, проигранный щит

Стоит отметить, что перед последним матчем группы С со Швейцарией наша команда еще не обеспечила себе путевку на Евробаскет-2021 — всему виной поражение от Боснии и Герцеговины в первом туре. Затем мы взяли реванш у балканской команды (72:68) и опережали их по разнице очков в личных встречах. Таким образом, победа в заключительном туре гарантировала нам первое место в квартете и путевку на континентальное первенство. Добиться ее удалось без особых проблем — в субботу подопечные Ковалева не оставили никаких шансов Швейцарии (103:47). Самым результативным игроком встречи стала капитан Мария Вадеева — 25 очков, 11 подборов и 5 передач.

— Мы провели качественный матч, хорошо двигали мяч в нападении, — отметила после игры Мария Вадеева. — Самое важное, что все девочки, выходящие на паркет, отдавались по полной, боролись за каждый мяч. Даже несмотря на разницу в счете. Да, были и ошибки. Особенно на подборах на своем щите. Дали сопернику довольно много атак второго шанса. Этот момент надо будет проработать. Хотела бы еще поблагодарить болельщиков, которые ярко поддерживали нас в Оренбурге, а также всех зрителей у экранов телевизоров.

В Оренбурге на трибунах можно было присутствовать 50% зрителей, так что наша сборная действительно получила серьезную поддержку трибун.

— Оренбургская область, БК «Надежда» и РФБ сделали отличный праздник баскетбола на этой неделе, — сказал Александр Ковалев. — Хочется поблагодарить их за это. Если говорить про игру со Швейцарией, то я бы не акцентировал внимание на счете. Самое главное — это игра в защите и в нападении. Результат всегда будет положительный, когда команда бежит, защищается, действует раскрепощенно. Качеством игры в Оренбурге я доволен, но количество потерь нам надо снизить. Плюс проиграли щит в первой половине, хотя мы и превосходили соперника в росте.

До старта Евробаскета-2021 сборная наверняка еще проведет пару тренировочных сборов, и у Ковалева будет возможность выбрать оптимальный состав для поездки во Францию и Испанию. Для возрождения женской сборной нам очень нужно успешное выступление на крупном турнире (на последних трех Евробаскетах мы синхронно уступали в четвертьфинале). Пропуск третьего подряд чемпионата мира (2014, 2018) будет очень грустным событием.