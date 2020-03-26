Андрей Кириленко «Россия будет бороться за проведение крупных баскетбольных турниров»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Россия продолжит борьбу за организацию крупных баскетбольных турниров. Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия.

— Конечно, поборемся за проведение следующего чемпионата мира. Я бы очень хотел, чтобы в России прошел большой баскетбольный форум, — цитирует Кириленко ТАСС.

Были равные условия и заявки. Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали. Первый и, на мой взгляд, главный — три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола