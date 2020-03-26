Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Андрей Кириленко «Россия будет бороться за проведение крупных баскетбольных турниров»

21:03
Теги:

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что Россия продолжит борьбу за организацию крупных баскетбольных турниров. Женский Кубок мира 2022 года пройдет в Австралии, на проведение турнира также претендовала Россия.

— Конечно, поборемся за проведение следующего чемпионата мира. Я бы очень хотел, чтобы в России прошел большой баскетбольный форум, — цитирует Кириленко ТАСС.

Были равные условия и заявки. Несколько моментов, которые заявку Австралии усиливали. Первый и, на мой взгляд, главный — три последних чемпионата мира были в Европе. Конечно, другой континент лучше для охвата баскетбола

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8088091

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир