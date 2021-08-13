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Юниорская женская сборная России проиграла Мали в 1/4 финала чемпионата мира

20:24
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Сборная России проиграла команде Мали в 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира для девушек до 19 лет, который проходит в Венгрии.

Встреча закончилась с разгромным счетом 69:47 в пользу команды из Африки.

В матче за 5-8-е места россиянки встретятся с командой Канады.

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Иван Шитик все материалы автора

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