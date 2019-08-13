Кулагин вслед за Шведом пропустит чемпионат мира

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартует в Китае 31 августа, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. У игрока отслоилась сетчатка, что было выявлено на обследовании.

Три недели назад обследование перед началом сбора национальной команды выявило у 27-летнего баскетболиста отслоение сетчатки обоих глаз, потребовавшее неотложного медицинского вмешательства. После процедур по лазерному прижиганию сетчатки Дмитрию необходимо восстановление, продолжительность которого не позволит ему сыграть в Китае.

Ранее стало известно, что Алексей Швед также не сможет помочь сборной России из-за травмы.