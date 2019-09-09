Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира

17:26
Теги:

На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, определились все пары четвертьфиналистов.

Баскетбол

ЧМ. Мужчины

1/4 финала

Аргентина — Сербия — 10 сентября

Испания — Польша — 10 сентября

США — Франция — 11 сентября

Австралия — Чехия — 11 сентября

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир