Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира
17:26
На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, определились все пары четвертьфиналистов.
Баскетбол
ЧМ. Мужчины
1/4 финала
Аргентина — Сербия — 10 сентября
Испания — Польша — 10 сентября
США — Франция — 11 сентября
Австралия — Чехия — 11 сентября
Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России
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