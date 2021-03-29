Что происходит с Джеймсом? Майк третий раз отстранен от игр

Армейцы допустили стратегическую ошибку при подписании американца? Ранее от него отказался Мессина.

Сезон в европейском баскетболе постепенно приближается к развязке. ЦСКА несмотря на тяжелую травму своего ключевого центрового Николы Милутинова пока отлично справляется с поставленными задачами. Команда идет на втором месте в Единой лиге ВТБ и Евролиге (и вот вот обеспечит себе место в плей-офф). В такой ситуации, казалось бы, команда должна находиться в приподнятом настроении и сплотиться ради общей цели... Но, похоже, внутри коллектива, далеко от идиллии. Об этом говорят разногласия главного тренера Димитриса Итудиса (выиграл с командой две Евролиги) и главной звезды команды Майка Джеймса (пока ничего не выиграл с московским клубом).

В понедельник американец был отстранен от игр команды (количество матчей не уточняется). Решение об этом принято лично Итудисом, сообщает официальный сайт армейцев. Эта новость уже не вызывает удивления. Джеймс в третий раз за пять месяцев остался вне состава.

— Думаю, после того как досмотрю «Боруто», перейду на «Атаку на титанов», — написал Джеймс о своих ближайших планах в Твиттере.

Предыстория конфликта

Первый срыв случился в начале ноября, после поражения от «Химок» в Единой лиге ВТБ. Игрок и тренер поговорили на повышенных тонах в раздевалке. Джеймс пропустил матч с «Басконией», но затем вернулся в состав и показал себя во всей красе. Его признали MVP ноября в Евролиге и Единой лиге. Второй — после гостевого проигрыша от «Фенербахче» в конце января. Тогда это объяснили инцидентом в раздевалке, пояснив, что решение о будущем Майка в ЦСКА будет принято в ближайшие дни.

Была информация, что стороны начали вести переговоры о расторжении трехлетнего контракта, но через полторы недели Джеймс вернулся в состав. Президент Андрей Ватутин тогда заявил, что ему потребовалось немало времени, чтобы уладить конфликт и выслушать все стороны. После этого клуб еще раз пошел на встречу американцу, отпустив его в США по семейным обстоятельствам. После смерти дедушки в семье разыгрывающего случилось еще одно несчастье.

В середине февраля ЦСКА объявил о переходе защитника Иффе Лундберга. Лидер сборной Дании играет в схожей манере с Джеймсом и в перспективе способен оказывать такое же влияние на игру, как и Майк. Не зря агент Лундберга говорит, что в ЦСКА защитник хочет стать лучшим игроком в Европе и переехать в НБА.

Пока Иффе показывает приличную статистику для новичка топ-клуба, ну а Джеймс, похоже, взялся за старое. В субботней игре с УНИКСом он покинул площадку на первых минутах матча после разговора с Итудисом в тайм-ауте. Пресс-служба объяснило это «проблемами с желудком и температурой», а греческий тренер выдал мощную речь на пресс-конференции по этому поводу.

— Я работаю здесь уже семь лет, — напомнил Итудис. — И я отлично понимаю, что значит представлять ЦСКА, я знаю историю клуба. И я уважаю игру. Перед встречей с УНИКСом я выбрал шесть легионеров. Что произошло дальше? Не думаю, что стоит вдаваться в детали. По крайней мере — пока. Пока не время. Но вы знаете мои принципы, мое отношение к работе. Вы прекрасно знаете меня.

В итоге Джеймс был отстранен. В комментариях под соответствующим постом в официальном твиттере ЦСКА Майк ответил одному из пользователей, который упрекнул баскетболиста в проблемном поведении.

«История повторяется. Разные команды, разные сезоны, тот же игрок, та же ситуация... Забавно вспоминать его, пишущего сообщения о проблемах в других клубах», — написал vitorio.

«Напомни о других командах, пожалуйста. Не помню ничего такого», — ответил Джеймс.

Пользователь напомнил американцу о решении Этторе Мессины выйти из контракта с игроком. Итальянский клуб мог автоматически продлить соглашение Майка на сезон-2019/20, но отказался от лучшего снайпера Евролиги-2018/19.

— Какие еще проблемы в «Милане»? Такие, что новый тренер шесть раз за лето обсуждал со мной в FaceTime, как мы будем играть в следующем сезоне, а затем в последний момент генеральный менеджер отправил мне мейл со словами, что они не хотят меня видеть?" - написал Майк.

«Это стратегический просчет»

В ЦСКА три сезона ассистентом Этторе Мессины был известный российский баскетболист и тренер Дмитрий Шакулин. В интервью «СЭ» он отметил, что решение армейцев подписать Джеймса выглядит, как стратегическая ошибка.

— В вашей игровой или тренерской карьере встречались игроки со сложным характером, к которым был нужен особый подход?

— Когда я играл в Германии, то к нам в команду приехал итальянский форвард. С шикарным броском, очень подвижный парень, который был крайне полезен при переходе из обороны в атаку. У него был непростой, взрывной характер. И вот в одном из матчей плей-офф чемпионата Германии он откровенно пожадничал и специально не отдал мне пас, когда я находился в отличной позиции. Чувствовал во мне конкурента. Мы потеряли мяч, тренер взял тайм-аут. Во время перерыва я сказал ему, что он не имеет права так играть, быть эгоистом в плей-офф. Он послал меня и всех, кто начал его успокаивать. Был вариант устроить драку прямо на паркете, но я сдержался и выяснил отношение с итальянцем после той игры. Возможно, я идеалист, но в свое карьере, ради победы и достижения цели я всегда сдерживал свою харизму, эгоизм, нарциссизм. Даже когда уже был титулованным игроком.

— У Джеймса с этим, похоже, проблемы...

— Когда я шесть лет работал тренером в ЦСКА, то мы уделяли огромное внимание характеру игрока. Всегда много общались не только с потенциальным новичком, но и его бывшими партнерами, тренерами. Как он ведет себя в быту, в раздевалке, как выдерживает напряженные моменты... Это напрямую влияет на результат. В бой можно идти только тогда, когда ты уверен в каждом баскетболисте своего ростера. Командный дух — это не просто слова. Очевидно, что в Джеймсе нельзя быть уверенным.

— Получается, что у игрока идеологический конфликт с тренером Итудисом?

— Я бы не стал говорить про идеологию. Это стратегический просчет. Возможно, это критично и категорично, но я не могу сказать иначе. Для меня Мессина — один из величайших европейский тренеров в истории. По словам Джеймса, он шесть говорил с ним о построении игровой модели «Милана» перед началом сезона-2019/20. Шесть раз хотел услышать от разыгрывающего правильное видение, но так и не услышал. Результат вы знаете. От Джеймса решили отказаться и сейчас в итальянском клубе отличная атмосфера.

— Если Джеймса в четвертый раз вернут в команду — как на это отреагируют игроки?

— В ЦСКА сейчас нет баскетболиста, каким в свое время был Виктор Хряпа, Сергей Базаревич в «Динамо», Евгений Пашутин в «Автодоре»... Человек, который бы мог решить любой конфликт в раздевалке. Тут этого сделать не получилось. При этом, сам Джеймс не особо переживает по этому поводу. Это читается между строк. У него гарантированный контракт. Он получит все свои деньги через суд, если клуб решит его отчислить.

No discounts on my services!!! — Mike James (@TheNatural 05 ) July 28, 2016

— При этом ЦСКА очень зависим от Джеймса?

— Безусловно. Не вдаваясь в подробности под него заточена вся атакующая игра. Особенно это стало ясно после травмы Милутинова. Но когда игроку наплевать на команду или на тренера — это неприемлемо. У меня бы такого баскетболиста в команде не было.