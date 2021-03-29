Кто увернется от тройки лидеров в первом раунде плей-офф?

В воскресенье и понедельник в Единой лиге ВТБ состоялось четыре увлекательных матча.

Чем ближе финиш — тем очевиднее турнирная интрига, значимость каждой игры. Так, «Зенит», даже пропустив этот тур, сделал еще один шаг к первой в истории клуба победе в регулярке: после субботней очной встречи конкурентов, ЦСКА и УНИКСа (армейцы взяли верх над казанцами — 102:86), питерцы укрепили лидерство, и теперь для успеха им достаточно выиграть два из трех (дома — с ЦСКА, в гостях — с «Пармой» и «Нижним Новгородом») оставшихся матчей. Куда более сложную задачку предстоит решить двум другим командам «большой пятерки» — «Локомотиву-Кубани» и «Химкам». Краснодарцы и химчане ведут отчаянную борьбу за 4-5-е места в таблице, которые, вероятно, не отвечают их изначальным амбициям, но, что очень важно, позволят избежать в первом раунде плей-офф свидания с теми же «Зенитом», ЦСКА или УНИКСом — главными, если судить по игре и результатам, фаворитами сезона. Ну и, как всегда, нешуточная интрига наблюдается в соперничестве команд второго эшелона. Здесь на кону — последняя, восьмая путевка в плей-офф.

«Локо»: удержаться в четверке

Баскетболисты «Локо», поймав в последнее время кураж, имеют все шансы удержаться в первой четверке по итогам регулярного сезона. Главное для подопечных Евгения Пашутина — не допускать обидных осечек. Субботний матч в Таллине против местного «Калева» вполне мог этим обернуться. Эстонская команда уже преподносила сюрпризы в нынешнем чемпионате (чего только стоит февральская победа над ЦСКА!) и тоже не лишена мотивации, отчаянно цепляясь за плей-офф.

Серьезность своих намерений хозяева наглядно продемонстрировали во второй четверти, выиграв этот отрезок с преимуществом в 9 очков и уйдя на большой перерыв с активом «+6». Кубанцев, понятно, такой ход игры никак не устраивал. Благо подбор исполнителей позволяет Пашутину вносить необходимые коррективы и поддерживать высокий темп на протяжении всех 40 минут. Так случилось и в этот раз. Литовец Миндаугас Кузминскас (20 очков) при поддержке американских легионеров Дрю Гордона (19 + 7 подборов), Уилла Каммингса (18), Найджела Уильямса-Госса (15 + 6 передач) перехватили инициативу, создав двузначный отрыв.

«Калев», к чести для себя, не сдавался. В середине заключительной четверти эстонцам удалось сжать пружину счета до 4 очков разницы. Однако в решающие минуты все же сказался класс гостей. Своевременные трехочковые попадания Кузминскаса и Каммингса сняли вопрос о победителе. Итог — 105:94 в пользу «Локо».

— Готовились к тяжелой игре, ведь «Калев» сейчас в хорошей форме, — отметил после матча главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин. — Должны были остановить их быстрые прорывы, не позволять набирать легкие очки снайперам. В первой половине не справились с задачей, пропустив более 50 очков. В перерыве поговорили с ребятами, сделали коррективы в защите и в третьей четверти поймали ритм. Во второй половине мы лучше двигали мяч, играли в умный баскетбол в нападении и показали совсем другую энергию в защите.

«Химки» в погоне за «Нижним»

Основным преследователем «Локо» в турнирной таблице на сегодняшний день является «Нижний Новгород», который имеет в пассиве всего на одно поражение меньше (7 против 6 у краснодарцев). Впрочем, с учетом тяжелейшего календаря волжан эта гонка выглядит малоперспективной. Шутка ли, в апреле команде под руководством Зорана Лукича предстоят матчи с «Химками», ЦСКА (оба в гостях) и лидером «Зенитом» (дома). Не сулят легкой жизни также выезды в Саратов, Пермь и Таллин. Какое там четвертое место — сохранить бы нынешнее, пятое! На которое всерьез нацелились «Химки». Подмосковная команда, похоже, выходит из затянувшегося кризиса: почистила свои ряды, начала (по слухам) отдавать долги по зарплате, а главное — заиграла в баскетбол на приличном уровне.

В воскресенье химчане уверенно разобрались дома с «Цмоки-Минском» — 89:65. После очередного перерыва в команду вернулась ее главная звезда — лучший снайпер Алексей Швед, подтвердивший свой класс (25 очков). Великолепный матч провел американский центровой Джордан Мики (17 очков + 10 подборов и 4 блок-шота).

Однако вся команда, от чего болельщики уже успели отвыкнуть, выглядела слаженно, единым целым. «Химки» вернулись на положительный баланс побед и поражений (9-8) и такими темпами способны если не замахнуться на «Уильяма нашего Шекспира» (читай — четвертое место в регулярке), то как минимум финишировать в заветной пятерке. Тем более что календарь оставшихся матчей, в отличие от календаря «Нижнего Новгорода», не усеян «минами»: самым серьезным испытанием для химчан в апреле будет очная встреча с теми же волжанами — 14-го на домашней арене.

«Нижний», в свою очередь, тоже продемонстрировал отменную игровую форму, обыграв в Красноярске «Енисей» — 96:86. Создав 10-очковый отрыв в первой четверти, гости в дальнейшем контролировали ход матча. Лучшим в их составе стал американский разыгрывающий Кейси Шеперд (27 очков + 6 передач), что, однако, не умаляет вклад в победу «российского батальона» нижегородцев — Иван Стребков (18 + 6 передач), Артем Комолов (17), Антон Астапкович (12 + 6 передач) и усиливший недавно команду Андрей Воронцевич (12 + 6 подборов) живо напомнили об игре национальной сборной, завоевавшей в конце февраля путевку на Евробаскет-2022.

— Третья игра на неделе, плюс очень непростой перелет в Красноярск, — сказал после матча главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. — Контролировали игру 39 минут, значит, победа полностью заслужена. Есть некоторые замечания, но, знаете, критиковать какие-то моменты очень сложно, когда наша команда, как вы можете видеть, просто выжата как лимон. И поэтому большое уважение моим игрокам за самоотдачу и желание выиграть.

Битва за плей-офф

Не менее интересно наблюдать и за ситуацией в другой половине турнирной таблицы. Если семь участников плей-офф фактически известны, то обладатель последней, восьмой путевки пока под большим вопросом. За месяц до окончания регулярного сезона на нее реально претендуют четыре команды — российские «Автодор» и «Парма» плюс эстонский «Калев» и казахстанская «Астана». Два прямых конкурента — пермяки и казахстанцы — сошлись между собой в понедельник.

Битва за плей-офф в Нур-Султане получилась на загляденье. Вот уж действительно: никто не хотел уступать. «Астана» на правах хозяев площадки повела в счете и постаралась убежать в отрыв, прежде всего благодаря стараниям Майкла Томпсона, набравшего за первую половину 24 очка. «Парма», однако, показала характер. Гости упрямо гнули свою линию, не паниковали, даже когда в начале третьей четверти соперник повел 8 очков. В завязавшемся после большого перерыва тягучем, от защиты, баскетболе пермяки явно чувствовали себя комфортнее. В том числе за счет более глубокой скамейки запасных.

Затяжная погоня пермяков завершилась-таки успехом. На 34-й минуте Адас Юшкявичюс с линии штрафных наконец вывел свою команду вперед — 66:65. А вскоре очень вовремя попал издали еще один литовский легионер Эйгирдас Жукаускас (20 очков). Добытого таким трудом и терпением лидерства «Парма» в оставшееся время не упустила. Победа — 84:80, которая позволила пермскому клубу (8 побед — 11 поражений) потеснить «Автодор» (8 — 12) с желанной восьмой строчки и в то же время отдалила от нее «Астану» (5 — 14). Между российскими и казахстанской командами расположился не теряющий надежды на плей-офф «Калев» (6 — 15).