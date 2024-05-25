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«Сделаем все возможное, чтобы защитить титул». Капитан УНИКСа — о серии с ЦСКА

Капитан УНИКСа Зайцев высказался о финале Единой лиги ВТБ с ЦСКА
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист УНИКСа Вячеслав Зайцев.
Вячеслав Зайцев.
Фото БК УНИКС
Вячеслав Зайцев надеется, что казанцы смогут подойти к решающим матчам сезона в оптимальном составе.

Финальная серия сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ — УНИКС — ЦСКА — стартует в столице Татарстана в воскресенье, 26 мая. Напомним, что в полуфинале армейцы в шести матчах смогли обыграть «Зенит» (4:2), а действующие чемпионы дожали «Локомотив-Кубань» в решающей седьмой игре. Казанцам очень помогло преимущество своей площадки. Переполненный «Баскет-Холл» позволил команде Велимира Перасовича, игравшей короткой ротацией, вырвать победу на последних секундах.

УНИКС второй год подряд сыграет в финале. На этот раз еще и в роли победителя регулярки. О развязке полуфинальной серии и предстоящей битве с ЦСКА «СЭ» рассказал капитан команды Вячеслав Зайцев.

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич
Ненад Димитриевич.
Фото БК УНИКС

Димитриевич не зря получил звание MVP регулярки

— Насколько болельщики помогли в седьмом матче?

— Атмосфера была супер, это заряжало всех ребят, выходивших на паркет. В целом могу сказать, что они поддерживали нас на протяжении всей серии. Очень благодарны им за это.

— Ненад Димитриевич набрал 32 очка, в том числе забил два важнейших броска на последних секундах. Что скажете о форме македонского разыгрывающего?

— Нено великолепно сыграл в очередном решающем матче, подтащил нас в концовке. Он в отличной форме, красавец. Не зря получил звание MVP регулярки.

Ненад Димитриевич (УНИКС) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотива-Кубань&raquo;. Димитриевич вытащил еще одну серию! Нас ждет финал УНИКС — ЦСКА

— Что скажете о «Локомотиве»?

— Они боролись до последнего. Довели дело до седьмого матча, но в нем мы оказались чуточку сильнее. У них много классных игроков. В разных матчах проблемы нам создавали Миллер, Уайт, Барфорд, Перселл... Каждый может забить по 20+ очков.

— При этом вы очень интересно играли против Патрика Миллера. Отходили от него на несколько метров, когда он был на трехочковой дуге...

— Да, была тактика. Мы немного рисковали, не защищаясь от его дальнего броска, но в итоге это сработало.

— Что скажете про молодых русских игроков «Локо»? В отличие от прошлогоднего плей-офф в этом сезоне постоянную игровую практику имели только Владислав Емченко и Андрей Мартюк...

— В любом случае ребята молодцы. Получают игровое время на уровне Лиги ВТБ, с каждым годом становятся все лучше и лучше. Их прогресс очевиден.

Михаил Беленицкий.
Фото БК УНИКС

Беленицкий с первого дня доказал, что будет очень полезен УНИКСу

— Теперь все мысли о ЦСКА?

— Конечно. Отдохнули день после седьмой игры и начали готовиться к ЦСКА. Понимаем, что это самые важные матчи сезона и серия будет очень непростой. Сделаем все возможное, чтобы защитить титул.

— В чем сила этого состава армейцев?

— У них отличная команда. Со сменой тренера они стали более сплоченные, стали играть в более командный баскетбол. Разобрали их основные действия в защите и в нападении. Постараемся использовать все наши наработки.

Эрик Грин. «ЦСКА преобразился после смены тренера, но у нас хорошие шансы победить в финале». Грин — о развязке сезона

— Эрик Грин играл решающий матч с «Локо» на уколах. Исмаэль Бако пропустил несколько игр полуфинала...

— Надеюсь, что с ЦСКА все будут в строю. Да, в серии с «Локо» мы отдали все силы, но на финал всегда особый настрой. Находятся дополнительные ресурсы.

— Михаил Беленицкий очень здорово влился в коллектив...

— Согласен. Миша — отличный парень, с первого дня доказал, что будет очень полезен УНИКСу.

— А что скажете о возвращении Андрея Воронцевича?

— Испытал суперэмоции, когда узнал, что он вновь будет в команде. Андрей уже был в системе Велимира Перасовича, все знает. У него очень важная роль, как в раздевалке, так и на паркете.

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Вячеслав Зайцев
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