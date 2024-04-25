Форвард ЦСКА Никита Курбанов — о противостоянии с Рэтан-Мэйсом и смене главного тренера.

Пока четвертьфинальные серии плей-офф Единой лиги ВТБ складываются без неожиданностей. Фавориты выигрывают свои матчи, а «Зенит» и ЦСКА смогли защитить преимущество своего паркета в противостоянии с «Уралмашем» и «Енисеем» соответственно. Однако если в первых играх этой серии был тотальный разгром, то во вторых матчах клубы из Екатеринбурга и Красноярска смогли дать бой грандам. В Санкт-Петербурге команда Ростислава Вергуна вела по ходу заключительной четверти, но концовка осталась за Томасом Эртелем и товарищами (82:74). В Москве подопечные Йовицы Арсича были впереди на протяжении почти всей встречи, но хладнокровнее в последние минуты встречи оказались хозяева. Лучший снайпер регулярного чемпионата Ксавьер Рэтан-Мэйс смазал три штрафных в концовке (всего четыре за игру), не смог реализовать бонусный штрафной и другой лидер «Енисея» Джеремайя Мартинс. У ЦСКА же нашлись лидеры в лице Ивана Ухова и Каспера Уэйра. Они попали важнейшие трехочковые, которые принесли армейцам комфортный перевес перед сложным выездом в Красноярск.

В интервью «СЭ» трехкратный чемпион Евролиги форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал о ходе серии и смене главного тренера в преддверии старта плей-офф.

Лавры по опеке Рэтан-Мэйса хочу распределить на всю команду

— В обоих матчах вам удавалось сдержать Рэтан-Мэйса. Довольны своей персональной игрой против американца?

— Еще после первой игры я сказал, что это заслуга всей команды. Понятно, что я играю с ним персонально, но против таких игроков тяжело защищаться один на один. Постоянно нужна подстраховка от наших «маленьких», наших «больших». Поэтому эти лавры я хочу распределить на всю команду.

— Мело Тримбл, которого признали лучшим запасным игроком регулярки Лиги ВТБ-2023/24, похоже, получил травму. Серьезная потеря?

— Не знаю, это вопрос медицинскому штабу. Может быть, не так все и сложно, как кажется на первый взгляд. Да, он не доиграл матч, но будем надеяться, что у Мело все обойдется и он поможет нам в ближайших матчах.

— Как считаете, насколько тяжело будет ЦСКА в Красноярске?

— Они играют дома, а родные трибуны всегда помогают своей команде. Тем более в Красноярске наверняка будет аншлаг. Нам предстоит тяжелый матч, но все зависит от нас. Разница во времени и длинный перелет? Не хочу углубляться в эти моменты. Повторюсь, все зависит только от того, что мы покажем на паркете, от нашего настроя. Во втором матче была достигнута полезная победа. Есть над чем подумать, что посмотреть, есть куда совершенствоваться. Особенно после смены главного тренера. Есть много нюансов, которые Андреас [Пистиолис] внес в нашу игру.

Каспер Уэйр. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Физически Уэйр готов хорошо, но нужно время, что вновь почувствовать игровой ритм

— Президент клуба Андрей Ватутин говорил, что смена тренера перед плей-офф — это шоковая терапия. Почувствовали ее?

— Безусловно. Думаю, наши болельщики тоже видят изменения в игре, в отношении игроков. Наверное, это и есть шоковая терапия. По крайней мере, сужу со стороны игрока. Болельщики, наверное, тоже оценили наш настрой.

— Во втором матче серии Каспер Уэйр сыграл впервые за 2,5 месяца, набрав 12 очков (3/8 — трехочковые) и 6 передач. Сильно помог?

— Конечно. Мы знаем, что Каспер боец. После большой паузы, возможно, он пока не может комфортно чувствовать себя на площадке. Дело не в неуверенности, а в забытом чувстве игры. Тем не менее в нужный момент Уэйр выстрелил, как в своих лучших играх за ЦСКА. Забросил классные трехочковые, многое решил в концовке. Физически он хорошо готов, но нужно время, чтобы вновь почувствовать игровой ритм. Всячески помогаем ему в этом.

— Следите за конкурентами в плей-офф?

— Только за результатами. Потому что мы играем в одно время. На следующий день также нет возможности посмотреть матчи конкурентов.