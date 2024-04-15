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Идеальный знакомый. ЦСКА решил заменить Райковича на ассистента Итудиса

ЦСКА уволил Райковича перед стартом плей-офф
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Эмил Райкович.
Фото БК ЦСКА
Эмил Райкович.
Фото БК ЦСКА
Андреас Пистиолис.
Фото БК ЦСКА
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Армейцы пытаются спасти сезон тренерской рокировкой.

ЦСКА провалил второй этап регулярного сезона. Семь поражений в 10 матчах откинули столичный клуб с первого на третье место. Это привело к тому, что в первом раунде плей-офф армейцам придется играть с «Енисеем», который проводит выдающийся сезон и готов создать проблемы любой команде в четвертьфинале. Понятно, что это отчасти можно объяснить травмой Каспера Уэйра, встраиванием в состав Оливье Ханлана, но и тренерские ошибки отрицать нельзя. Практически во всех матчах второй части регулярки армейцы проваливались в первой половине. Поэтому увольнение Эмила Райковича можно назвать неожиданной, но не шокирующей новостью. Македонского специалиста сменит Андреас Пистиолис, который работал в ЦСКА почти восемь сезонов в качестве ассистента Димитриса Итудиса и пользовался уважением звезд первой величины.

За неделю до

Райкович возглавил ЦСКА летом 2022 года. В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла регулярный чемпионат, установив рекорды по количеству побед (30) и выигранных матчей подряд (24) на старте чемпионата, что принесло македонцу титул тренера года в Лиге ВТБ (приз выдается по итогам регулярки). Правда, в плей-офф красно-синие уступили «Локомотиву-Кубань» в семиматчевой полуфинальной серии, впервые в своей истории оставшись без финала турнира.

Летом армейцы могли расстаться с 45-летним македонцем, выплатив определенные отступные, но решили не менять выбранный курс. Видимо, решающей для Райковича стала серия за третье место. Уверенная победа над «Зенитом» (4:1) стала знаком, что Эмил заслужил второй шанс.

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В нынешнем сезоне москвичи стали победителями первого раунда Лиги ВТБ, а Райкович второй год подряд стал тренером команды на Матче всех звезд. Но в 2024 году дела команды разладились. Всего 8 побед в 17 официальных матчах — не уровень ЦСКА. Вместе с Райковичем штаб команды покидают ассистенты тренера Марко Величкович и Сашо Тодоровски. Российские специалисты — Олег Братанов, Сергей Ткаченко и Павел Герасимов — свои позиции сохранили.

«Для нас это было непростое решение, — подчеркнул Андрей Ватутин. — Во-первых, из-за тайминга — не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф. Во-вторых, у всех нас сложились отличные человеческие и профессиональные отношения с Эмилом. Уже говорил ранее, что Райкович относился к работе с огромной ответственностью, он оказался в непростой ситуации с точки зрения больших перемен в ЦСКА. В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе усилиями Райковича мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата. Но сейчас, несмотря на то что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены. К Эмилу, как и к Марко Величковичу и Сашо Тодоровски, всегда будем относиться с добрыми чувствами и самой искренней благодарностью. От души желаю тренеру и всем его помощникам удачи в дальнейшей работе. А ЦСКА продолжит бороться на пути к самым высоким целям».

Эмил Райкович.
Фото БК ЦСКА

Поездка в Стамбул

Райковича сменит его ровесник Андреас Пистиолис. В резюме 45-летнего грека — пять титулов чемпиона Евролиги, три из которых добыты в «Панатинаикосе», в штабе Желько Обрадовича, и еще два — вместе с ЦСКА под началом Димитриса Итудиса в качестве первого ассистента. Кстати, в период болезни Димитриса в феврале 2022-го Андреас исполнял обязанности главного тренера и провел три матча на мостике армейцев (ЦСКА тогда проиграл «Анадолу» и УНИКСу, а также обыграл «Альбу»).

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В марте 2022 года Андреас покинул Москву, приняв предложение турецкого «Галатасарая». Он сменил Экрема Мемнуна и запустил полноценную карьеру главного тренера. В первом сезоне под его руководством команда дошла до полуфинала турецкой суперлиги-2021/22, где в упорной борьбе уступила «Анадолу» (2-3). В ноябре 2022 года Пистиолис подписал новый контракт со стамбульским клубом до лета 2025-го, но так долго в Турции он не продержался. В мае 2023-го «Галатасарай» объявил о расставании со специалистом. В тот момент команда занимала лишь 12-е место в чемпионате Турции (12 побед и 15 поражений), а также выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии топ-16.

Более девяти месяцев Андреас находился без работы, поэтому вызов из Москвы пришел как нельзя кстати.

Андреас Пистиолис.
Фото БК ЦСКА

«Спустя два года с момента моей последней тренировки в ЦСКА, а до того — восемь лет работы в этой невероятной организации, возвращаюсь в качестве главного тренера команды, — заявил Пистиолис, подписавший контракт до конца текущего сезона. — Тогда наш президент Андрей Ватутин выразил уверенность, что наши пути еще пересекутся, и, как всегда, сдержал свое слово! Мне выпала честь возглавить команду, которой суждено побеждать, быть лучшей в каждой игре! 80 титулов клуба дают прекрасное представление о величии команды. Мы будем бороться за каждый мяч, будем играть жестко и заставим всех почувствовать, что значит играть против ЦСКА. Мы здесь, чтобы побеждать!»

Пистиолис проведет первое занятие с командой во вторник, 16 апреля, а уже 22 апреля ЦСКА ждет первый матч плей-офф-2023/24. «Енисей» во главе с рекордсменом Лиги ВТБ Ксавьером Рэтан-Мэйсом постараются испортить возвращение Андреаса.

Баскетбол
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
Эмил Райкович
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