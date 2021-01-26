Год без Коби: кто все-таки виноват в гибели легенды НБА?

Ровно 12 месяцев назад не стало одного из самых великих спортсменов современности — он всего лишь спешил на матч и не хотел попасть в дорожную пробку.

26 января 2020 года — трагический день для мирового спорта. Пятикратный чемпион НБА, один из лучших игроков в истории баскетбола Коби Брайант трагически погиб при крушении вертолета в городе Калабасас, штат Калифорния. Вместе с ним ушла из жизни его 13-летняя дочь Джианна, которая была в списке самых талантливых баскетболисток своего возраста. Всего трагедия унесла жизни девяти человек. Давайте назовем всех жертв. 56-летний Джон Альтобелли — главный тренер бейсбольной команды в калифорнийском колледже Оранж-Кост, его жена Кери и их дочь Алисса (играла в одной команде с Джианной). Еще одна подруга дочери Коби, 13-летняя Пэйтон Честер, и ее мама Сара. В вертолете также летела тренер девочек — 38-летняя Кристина Маузер — и пилот с 20-летним стажем Ара Зобаян.

Они отправились на юношеский турнир, который должен был состояться в академии Брайанта. Личным вертолетом легенда НБА пользовался довольно часто. Причина банальна — избежать калифорнийских пробок.

Вертолету Коби не хватило буквально 30 метров

После завершения блистательной карьеры жизнь Коби Брайанта заиграла новыми красками. Он писал и издавал детские книги, увлекся бизнесом (вкладывался в стартапы, медиа, заработал около 200 миллионов долларов на продаже спортивного напитка), получил «Оскар» за короткометражный фильм «Мой баскетбол» и, самое главное, сосредоточился на воспитании своих четырех детей. Баскетболом увлеклась только его вторая дочь Джианна. Чтобы поддержать ее интерес к любимой игре, Коби стал тренером ее команды и готовился сделать из дочери будущую легенду женского НБА.

Увы, но у судьбы были другие планы. Один из самых надежных вертолетов в мире — «Сикорский S-76» (в частности, таким пользуется королевская семья Великобритании) — вылетел в 9:06 из аэропорта имени Джона Уэйна, а спустя 25 минут разбился о холм на скорости 290 км/ч. По данным СМИ, в эти часы над Лос-Анджелесом повис сильный туман. По этой причине было задержано несколько регулярных рейсов, а полицейские вертолеты решили временно не подниматься в небо.

Брайанта и его попутчиков это не смутило. К тому же пилот Зобаян получил разрешение на полет от диспетчера аэропорта (сохранилась запись этого разговора). Пилот был спокоен и до какого-то момента четко следовал инструкциям, но в какой-то момент связь была потеряна. Когда вертолет снизился до высоты около 600-700 метров, диспетчер сообщил, что теряет его на своих радарах. Зобаян ответил, что сейчас он будет набирать высоту и поднимется над облаками. В этот момент произошла трагедия.

По статистике, авиакатастрофы в США расследуют около года. В этот раз дело затягивается. За 12 календарных месяцев пресса не получила практически никаких официальных данных. Но все же у трагического инцидента есть некоторые подробности.

Например, ESPN удалось выяснить, что вертолету Коби не хватило буквально 30 метров для того, чтобы выйти из облаков. Это бы привело к спасению. Возможно, в критической ситуации пилот принял неверное решение и вместо того, чтобы продолжить подъем, начал скоростной спуск. Схожая информация исходит и от Bleacher Report, который ссылается на доклад Национального совета по безопасности на транспорте. Правда, отчет не содержит окончательного заключения о том, что послужило причиной аварии, а заканчивается формулировкой: «Возможно, Зобаян неправильно оценил положение при снижении в условиях плохой видимости».

Тот же ESPN выяснил, что в 2015 году Зобаян уже нарушал правила полета в плохую погоду. Тогда в ходе проверки пилот сотрудничал со следствием и в итоге не лишился лицензии, но спустя пять лет повторил свою ошибку — уже с трагическими последствиями.

Пять лет за фото жертвы

Вдова Коби Ванесса Брайант подала в суд на компанию Island Express Helicopters, обслуживающую вертолет. Часть вины возложена на ее погибшего сотрудника Зобаяна, который, по мнению адвокатов семьи Брайанта, проявил халатность. Ванесса рассчитывает получить «несколько сотен миллионов долларов», пишет The Blast.

Адвокаты пилота настаивают на другой версии. По их мнению, вина полностью лежит на Брайанте и других пассажирах, которые знали о сопутствующих рисках и добровольно пошли на них. Посмотрим, на чьей стороне будет суд. Кстати, родственники погибшего Зобаяна просят перенести суд из Лос-Анджелеса из-за большой популярности Коби в Городе ангелов. На судей может оказываться давление.

Также Ванесса подала иск против шерифа округа Лос-Анджелес из-за снимков с места трагедии. Шериф и его подчиненные сфотографировали тела погибших на личные телефоны. Они не использовали эти фото для расследования, а демонстрировали их своим друзьям и знакомым. Это выяснилось, когда один из заместителей показал фото с места катастрофы женщине в баре, пытаясь произвести на нее впечатление. Та заявила об этом в полицию.

Эта ситуация очень активно обсуждалась в США и повлекла к изменению законодательства в штате Калифорния. Согласно новому закону, вступившему в силу с 1 января 2021 года, первым прибывшим на место катастрофы полицейским и спасателям запрещено фотографировать пострадавших на личные гаджеты, если это не связано с интересами следствия. За такие действия можно получить до пяти лет лишения свободы.

Коби и поп-культура

Если бы не пандемия, то, возможно, трагическая смерть Брайанта так и осталась бы главным потрясением 2020 года. Каждый день появлялись и продолжают появляться новости, связанные с горькой утратой легенды «Лейкерс» (Коби провел в клубе все 20 лет своей карьеры).

Звезды первой величины посвящали ему песни (Снуп Дог, Lil Wayne и даже Анна Седокова), делали татуировки с портретом Коби (Леброн Джеймс, Ник Кириос, Девин Букер), по всему миру появлялись граффити с изображением игрока и его дочери (самое крупное за пределами США — в Боснии), а личные вещи Брайанта уходили с благотворительных аукционов за сотни тысяч долларов.

В честь игрока назвали улицу в Лос-Анджелесе рядом со «Стейпл-центром», где Коби провел большую часть своей жизни. А в итальянском городе Реджо-Эмилия решили не мелочиться и переименовали в честь баскетболиста целую площадь. Коби проживал в этом городе всего несколько лет (1989-1991), когда за местную «Реджану» выступал его папа Джо.

Выпускались трогательные видео, посвященные легенде. Например, ESPN сделали красивый ролик с Коби и Джианной в День отца, в котором поучаствовали и другие игроки НБА, имеющие детей. Производитель экипировки за 90 секунд решили напомнить нам, как Брайант научил нас быть лучше. А Шакил О'Нил поделился архивными видео, где два супертопа противостоят друг другу на тренировках.

Представители других видов спорта также респектовали легенде. Теннисист Новак Джокович почтил память Коби после победы на Australian Open, надев кофту с игровыми номерами 8 и 24. Датский футболист Кристиан Эриксон взял 24-й номер в «Интере» (правда, это пока ему совсем не помогает), хоккеист Александр Овечкин вышел на разминку в свитере, посвященном Коби (позже его продали на аукционе за 9 тысяч долларов), боксер Рой Джонс дрался с Майком Тайсоном в перчатках с изображением баскетболиста...

В НБА о Коби вспоминали практически каждый день. Владелец «Далласа» Марк Кьюбан вывел 24 номер из обращения (Коби никогда не играл за «Маверикс»), «Лейкерс» пару матчей выступали в форме, дизайн которой придумал Брайант (и посвятили ему чемпионский титул), многие клубы оставляли два места в первом ряду (в память о Коби и Джианне), экипировщики выпустили мяч, стилизованный под змеиную кожу... События такого рода можно перечислять и перечислять. Но честно — истинные фанаты Коби ждали большего.

В 2020 году много обсуждалось, что образ Брайанта должен стать логотипом НБА. Сейчас там красуется фигура другой легенды «Лейкерс» — Джерри Уэста. Но комиссионер Адам Сильвер не пошел на поводу у общественности, назвав в честь Брайанта лишь приз MVP Матча всех звезд. Да, это решение исходило из логики (Черная Мамба выигрывал этот приз рекордные четыре раза), но у фанатов есть ощущение, что он заслужил большего признания.