«Нижний Новгород» не смог вновь дать бой ЦСКА. Зато показал нового Шведа

Антон Карданахишвили дебютировал в Единой лиге ВТБ после двух матчей в майке национальной сборной.

Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» — ЦСКА — 72:92 (18:25, 18:15, 20:25, 16:27)

«Нижний Новгород»: М.Кулагин (16), Ганькевич (12 + 5 подборов).

ЦСКА: Лундберг (19), Шенгелия (17 + 7 подборов + 6 передач), Ухов (12), Фойгтманн (12 + 7 подборов), Швед (10).

Судьи: Илья Путенко, Станислав Валеев, Артем Лаврухин (все — Россия).

«КРК Нагорный». 508 зрителей.

«Нижний Новгород» в прошлом году пошумел в Единой лиге ВТБ. Коллектив, составленный в основном из российских игроков, занял пятое место в регулярном сезоне, но в плей-офф сразу получил в соперники действующих чемпионов. Армейцы проиграли рекордные для себя семь раз и заняли только четвертое место. Из-за Олимпиады первый раунд плей-офф был сокращен до двух побед. ЦСКА уверенно выиграл в Москве (84:59), но затем уступил на выезде (72:76). В решающей третьей игре в столице нижегородцы довели дело до напряженной концовки, но там сказался опыт хозяев площадки (79:75). Тем не менее «НН» показал себя крепким орешком, ведь в плей-офф-2020/21 больше никто не смог навязать такую борьбу бессметному чемпиону.

Реабилитация за Милан

Волею случая свой первый матч в новом сезоне «НН» проводил именно против ЦСКА. В межсезонье Зоран Лукич и генеральный менеджер Сергей Панов вновь провели грамотную трансферную кампанию. Удержали всех российских лидеров за исключением Артема Комолова. Атакующий потенциал команды увеличился за счет подписаний защитника сборной России Михаила Кулагина, лучшего разыгрывающего с российским паспортом со времен Джона Роберта Холдена Дмитрия Хвостова и лучшего шестого игрока Лиги ВТБ-2020/21 Роландса Фрейманиса. Переднюю линию укрепил серб Никола Йованович, отыгравший приличный сезон в Лиге чемпионов, а уже в сентябре ряды команды пополнил опытный разыгрывающий Лазерик Джонс. Наконец, на этой неделе «НН» арендовал у ЦСКА Антона Карданахишвили — дебютанта сборной России. Человека, который по словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, должен, как минимум, повторить путь Алексея Шведа.

В среду Антон Карданахишвили перешел из ЦСКА в «Нижний» на правах аренды, а сегодня может дебютировать в Лиге...в игре с армейцами!



Интервью с 19-летним защитником об ожиданиях от сезона и об игре за сборную России в олимпийской квалификации:



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Для ЦСКА же это был уже четвертый матч в сезоне. После двух уверенных побед в Лиге ВТБ, команда Димитриса Итудиса по всем статьям уступила «Милану» в Евролиге, да еще и потеряла основного центрового Николу Милутинова (пропустит три-четыре недели). Греческий тренер подчеркнул, что в Нижний Новгород команда едет реабилитироваться. Не лучшая новость для «НН», который пока не может рассчитывать на Хвостова и капитана Евгения Бабурина.

Антирекорд Стребкова

Хотя и без двух ключевых игроков, хозяева паркета долгое время оказывали достойное сопротивление фавориту. Кулагин забил трехочковый с фолом, Александр Ганькевич раз за разом выиграл борьбу у Джоэля Боломбоя под кольцом (натурализованный россиян смотрится очень неуверенно на старте сезона). «НН» даже повел (26:25), но в концовке второй четверти пропустил мини-рывок армейцев, который закончился точным попаданием Уилла Клайберна на последних секундах десятиминутки («+4»).

В третьей четверти разница в счете продолжала держаться в пределах 5-8 очков в пользу гостей. «НН» оставался в игре, но все сломалось в начале заключительного игрового отрезка. Проводивший неплохой матч Иван Стребков получил четыре фола за 22 секунды и пошел досматривать матч на скамейку запасных. Оставшись без основного разыгрывающего, игра «НН» в атаке окончательно разладилась, а звездный десант ЦСКА во главе с Торнике Шенгелией и Иффе Лундбергом моментально довели дело до разгрома. Рывок 22:3 и матч можно было заканчивать.

Впрочем, в матче произошло еще одно знаменательное событие. Антон Карданахишвили, имеющий опыт игры за национальную сборную, провел свою первую игру в Единой лиге ВТБ. Молодой разыгрывающий провел на паркете почти 8 минут и отметился двумя результативными передачами. Также в турнире дебютировал другой воспитанник московского баскетбола — 21-летний Максим Личутин — в прошлом году зажигавший в Суперлиге. Будем надеяться, что Лукич продолжит доверять парням игровое время, а они воспользуются своими шансами.