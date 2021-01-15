«Химки» попрощались с Куртинайтисом. Спасет ли сезон российский тренер?

12 поражений подряд в Евролиге стоили работы легенде клуба.

Руководство «Химок» все-таки уволило Римаса Куртинайтиса — тренера, при котором клуб утвердился в элите европейского баскетбола. Однако это решение напрашивалось. Подмосковная команда очень слабо выступает в Евролиге-2020/21 (всего две победы в 20 играх), потерпела уже пять поражений в Единой лиге ВТБ (в 19 матчах прошлого сезона была всего одна осечка), а баскетболисты выглядят немотивированными. Квинтэссенция этого утверждения гостевой поражение от «Анадолу Эфес» на этой неделе. Смущает даже не антирекордная разница в счете («минус 39»), а как игроки желто-синих в буквальном смысле опустили руки и позволяли Шейну Ларкину и компании в два счета проходить свои защитные построения.

Травмы, ковид и проигранные концовки

Болельщики требовали отставки титулованного литовца еще до Нового года, но руководство «Химок» решило дать шанс специалисту для исправления ситуации. Выездная победа над «Локомотивом-Кубань» 3 января вселила небольшую надежду, но затем последовали разгромные поражения от «Жальгириса», «Барселоны» без Миротича и Дэвиса и, наконец, кошмарный матч в Стамбуле.

Понятно, что у этих результатов есть и объективные причины. Пандемия коронавируса не позволила команде провести полноценные тренировочные сборы, а главные новички клуба — Грег Монро и Эррик Макколлум — должны были вписываться в игровую систему уже по ходу чемпионата. Из-за ковидных ограничений Монро подъехал только к первой игре, а Макколлум и вовсе присоединился к коллективу только в конце октября.

Еще одно веское обстоятельство — травмы. Они неумолимо преследовали желто-синих. Химчане начали сезон без основного разыгрывающего Стефана Йовича и своего лидера Алексея Шведа. Когда они вернулись в строй, то травмы получили Девин Букер и Янис Тимма. Речь уже не идет про микротравмы. По словам Куртинайтиса на тренировочном занятии он так и ни разу и не смог собрать весь ростер целиком. Двухсторонки приходилось проводить с участие игроком молодежного проекта. На все это наложились и заражения коронавирусом. Так выездные матчи с «Реалом» и «Валенсией» химчане играли ввосьмером, в том числе задействуя совсем юных Владислава Одинокова, Ивана Евстигнеева и Владислава Шарапова.

Но и сам Куртинайтис допускал тренерские просчеты. В особенности это касается напряженных концовок игр с «Маккаби», «Виллербаном» и «Баварией». Например, в матче с немцами уступая с минимальным счетом (77:78) игроки «Химок» не получили задание фолить, когда до конца оставалось 27 секунд. В итоге баварцы просто убили время, а затем и наказали гостей с линии штрафных. На спасение оставалось всего несколько секунд, но после тайм-аута трехочковый почему-то кидал Грег Монро, никогда в карьере не забивавший дальних бросков.

Большой шанс для Мальцева

История с Монро также показательна. Приглашение дорогостоящего центрового — инициатива главного тренера. Римас хотел, чтобы «Химки» были более разнообразны в атаке и как можно чаще задействовали Грега в «посту». То есть тренер попытался перекроить ту бесшабашную игру, которая давала результат в прошлом сезоне (до досрочного завершения сезона желто-синие уверенно шли в зоне плей-офф Евролиги). Увы, но из этого ничего не вышло. Монро выдал пару добротных матчей (особенно в Лиге ВТБ с ЦСКА), но затем потерялся в быстром баскетболе. Закончилось же все ссорой игрока и тренера, который вернулся домой, вместо того, чтобы помогать команде. Но расставание с одним недовольным ничего не решило. Спустя месяц из команды уезжает и сам Куртинайтис.

Его место займет Андрей Мальцев, который почти всю свою тренерскую карьеру очень качественно работал с молодежью ЦСКА. В активе Мальцева-тренера золото молодежной Евролиги в 2006-м, шесть титулов чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ и России, победы в Высшей лиге и ДЮБЛ. В системе армейцев Мальцев много взаимодействовал с Этторе Мессиной и Димитрисом Итудисом, получая за свою работу высокие оценки от иностранных специалистов. Не стоит забывать, что Мальцев был и очень сильным баскетболистом. За его плечами годы в родном «Спартаке», два качественных сезона «Автодоре», а также выступление в чемпионатах Турции, Китая и Швеции. Так что баскетбольного опыта у него предостаточно.

К тому же он очень хорошо знает российских игроков «Химок» (тот же Швед начинал свой путь в ЦСКА под его руководством). Так что выбор руководства «Химок» в нынешней ситуации выглядит вполне логичным.

Летом Мальцев пришел развивать молодежную команду химчан, но в начале декабря его подтянули к основе. На этой неделе он дебютирует в качестве и.о.главного тренера. Стремительное развитие событий. Сможет ли он оперативно изменить атмосферу в коллективе — покажет только время, но таким шансом надо пользоваться. Возможно, это поворотный момент в карьере 54-летнего тренера.