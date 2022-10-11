«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Федерация баскетбола Франции (FFB) своим решением запретить игрокам выступать за российские клубы настроила болельщиков против одного из своих ведущих баскетболистов. Томас Эртель ежедневно подвергается критике в своих социальных сетях за переход в «Зенит», а под последним постом разыгрывающего в форме петербургского клуба набралось больше 60 негативных комментариев. Чемпион Европы и вице-чемпион Игр-2020 в Токио взвешенно ответил хейтерам, заявив, что ему «абсолютно плевать» на их мнения.
Странный документ
Один из лидеров сборной Франции Томас Эртель все лето находился под давлением. Незадолго до старта Евробаскета-2022 Федерация баскетбола Франции (FFB) выпустила документ, в котором говорилось, что игроки, подписавшие контракты с российскими и белорусскими клубами, не смогут выступать за национальную сборную (пока России и Белоруссии не вернут полноценный статус ФИБА). Баскетболистов, которые приехали на сборы для подготовки к Евробаскету-2022, обязали поставить свои подписи под этим распоряжением. Такое ощущение, что документ был сделан под напором общественного давления и специально под Томаса Эртеля. Да, «Зенит» к тому моменту не объявил о переходе разыгрывающего, но все болельщики, интересующиеся баскетболом, понимали, что это свершившийся факт.
Эртель был вынужден поставить свою подпись: «Да, я подписал, и вы это знаете, — отметил разыгрывающий журналистам на пресс-конференции в Нантере. — Потому что в противном случае меня бы здесь не было. Являюсь ли я сторонником этого решения? Это не ваше дело. Вы спрашиваете, подписал ли я. Да, я подписал». Партнера по сборной тогда поддержал защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье: «Честно говоря, я не фанат таких запретов, — отметил защитник сборной Франции. — В мире много конфликтов, и если бы нам пришлось применять это к каждому конфликту, то мы бы нигде не играли».
При этом отказаться от услуг Эртеля Франция не могла. Нандо де Коло завершил карьеру в сборной. Тео Маледон еще слишком молод, Франк Нтиликина при всем его таланте очень нестабилен. Эндрю Альбиси — игрок уровня Еврокубка. Поэтому Эртель был основным разыгрывающим своей сборной на Евробаскете-2022. Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 балла за эффективность действий (больше только у Руди Гобера — 17,9). Можно смело сказать, что без Эртеля Франция бы не добралась до финала.
Когда же «Зенит» объявил о заключении контракта с Эртелем по схеме «1+1», чиновники вспомнили не о его заслугах перед страной, а о подписанном письме: «Если Эртель сыграет за российский клуб, взятое им обязательство не будет соблюдено, — отмечалось в заявлении французской федерации. — В таком случае плеймейкер не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года, в соответствии с решением, принятым Федеральным управлением 28 июля».
Паскуаль и хейтеры
Эртель прибыл в Санкт-Петербург вечером 27 сентября, а уже 2 октября дебютировал за новую команду в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ с УНИКСом. В интервью «СЭ» игрок отметил, что перешел в «Зенит» из-за фигуры главного тренера сине-бело-голубых.
— Был ли у вас отпуск?
— После Евробаскета у меня было 10 дней на получение визы и организацию приезда сюда с моей семьей. Отдохнул, но совсем чуть-чуть. Рад присоединиться к моей новой команде и новым партнерам.
— Почему летом вы выбрали именно «Зенит»?
— Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе.
— Что скажете об уровне Единой лиги ВТБ? Знаете составы соперников?
— Я знаю многих игроков, которые выступают в Лиге ВТБ. Здесь много хороших американцев и других качественных легионеров. Нам будет сложно в борьбе за чемпионство, но, думаю, у нас действительно сильная команда.
— Рады воссоединиться с Треем Томпкинсом в Петербурге?
— Да, мы знаем друг друга, вместе играли один сезон в «Реале». Думаю, у нас будет отличная связка в «Зените» и мы принесем клубу новые трофеи.
Заявление FFB Эртель решил не комментировать. Но прошла неделя, и разыгрывающий решил выложить фото в форме своего нового клуба. Разыгрывающий не стал закрывать комментарии, и под записью сразу же появилось очень множество негативных откликов. Игрока оскорбляли за решение переехать в Россию, желали ему скорейшего завершения карьеры и «чтобы его ноги больше не было во Франции». Странно писать такое человеку, который помог национальной команде завоевать множество медалей на крупнейших турнирах и никогда не отказывался от вызовов в сборную (в баскетболе многие звезды предпочитают отпуск выступлению на международных турнирах).
В понедельник Эртель ответил недоброжелателям: «Просто к сведению тех людей, которые критикуют меня по поводу моего решения переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. И перестаньте тратить свое время, лучше займитесь собственной жизнью. Заранее спасибо».
Томас не единственный француз, который согласился на переезд в Россию этим летом. В июле ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1 + 1» с форвардом Ливио Жан-Шарлем, а УНИКС договорился об однолетнем соглашении с центровым Луи Лабери. Последний имеет опыт выступления за национальную сборную Франции, хотя и не был вызван на сбор для подготовки к Евробаскету-2022. Оба игрока также продолжают выполнять свои контрактные обязательства.