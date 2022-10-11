«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам

На родине до сих пор не могут поверить, что Томас Эртель решил продолжить карьеру в России.

Федерация баскетбола Франции (FFB) своим решением запретить игрокам выступать за российские клубы настроила болельщиков против одного из своих ведущих баскетболистов. Томас Эртель ежедневно подвергается критике в своих социальных сетях за переход в «Зенит», а под последним постом разыгрывающего в форме петербургского клуба набралось больше 60 негативных комментариев. Чемпион Европы и вице-чемпион Игр-2020 в Токио взвешенно ответил хейтерам, заявив, что ему «абсолютно плевать» на их мнения.

Странный документ

Один из лидеров сборной Франции Томас Эртель все лето находился под давлением. Незадолго до старта Евробаскета-2022 Федерация баскетбола Франции (FFB) выпустила документ, в котором говорилось, что игроки, подписавшие контракты с российскими и белорусскими клубами, не смогут выступать за национальную сборную (пока России и Белоруссии не вернут полноценный статус ФИБА). Баскетболистов, которые приехали на сборы для подготовки к Евробаскету-2022, обязали поставить свои подписи под этим распоряжением. Такое ощущение, что документ был сделан под напором общественного давления и специально под Томаса Эртеля. Да, «Зенит» к тому моменту не объявил о переходе разыгрывающего, но все болельщики, интересующиеся баскетболом, понимали, что это свершившийся факт.

Эртель был вынужден поставить свою подпись: «Да, я подписал, и вы это знаете, — отметил разыгрывающий журналистам на пресс-конференции в Нантере. — Потому что в противном случае меня бы здесь не было. Являюсь ли я сторонником этого решения? Это не ваше дело. Вы спрашиваете, подписал ли я. Да, я подписал». Партнера по сборной тогда поддержал защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье: «Честно говоря, я не фанат таких запретов, — отметил защитник сборной Франции. — В мире много конфликтов, и если бы нам пришлось применять это к каждому конфликту, то мы бы нигде не играли».

При этом отказаться от услуг Эртеля Франция не могла. Нандо де Коло завершил карьеру в сборной. Тео Маледон еще слишком молод, Франк Нтиликина при всем его таланте очень нестабилен. Эндрю Альбиси — игрок уровня Еврокубка. Поэтому Эртель был основным разыгрывающим своей сборной на Евробаскете-2022. Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 балла за эффективность действий (больше только у Руди Гобера — 17,9). Можно смело сказать, что без Эртеля Франция бы не добралась до финала.

Когда же «Зенит» объявил о заключении контракта с Эртелем по схеме «1+1», чиновники вспомнили не о его заслугах перед страной, а о подписанном письме: «Если Эртель сыграет за российский клуб, взятое им обязательство не будет соблюдено, — отмечалось в заявлении французской федерации. — В таком случае плеймейкер не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года, в соответствии с решением, принятым Федеральным управлением 28 июля».

Томас Эртель в сборной Франции. Фото Global Look Press

Паскуаль и хейтеры

Эртель прибыл в Санкт-Петербург вечером 27 сентября, а уже 2 октября дебютировал за новую команду в матче открытия сезона Единой лиги ВТБ с УНИКСом. В интервью «СЭ» игрок отметил, что перешел в «Зенит» из-за фигуры главного тренера сине-бело-голубых.

— Был ли у вас отпуск?

— После Евробаскета у меня было 10 дней на получение визы и организацию приезда сюда с моей семьей. Отдохнул, но совсем чуть-чуть. Рад присоединиться к моей новой команде и новым партнерам.

— Почему летом вы выбрали именно «Зенит»?

— Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Чави Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе.

— Что скажете об уровне Единой лиги ВТБ? Знаете составы соперников?

— Я знаю многих игроков, которые выступают в Лиге ВТБ. Здесь много хороших американцев и других качественных легионеров. Нам будет сложно в борьбе за чемпионство, но, думаю, у нас действительно сильная команда.

— Рады воссоединиться с Треем Томпкинсом в Петербурге?

— Да, мы знаем друг друга, вместе играли один сезон в «Реале». Думаю, у нас будет отличная связка в «Зените» и мы принесем клубу новые трофеи.

Томас Эртель. Фото Global Look Press

Заявление FFB Эртель решил не комментировать. Но прошла неделя, и разыгрывающий решил выложить фото в форме своего нового клуба. Разыгрывающий не стал закрывать комментарии, и под записью сразу же появилось очень множество негативных откликов. Игрока оскорбляли за решение переехать в Россию, желали ему скорейшего завершения карьеры и «чтобы его ноги больше не было во Франции». Странно писать такое человеку, который помог национальной команде завоевать множество медалей на крупнейших турнирах и никогда не отказывался от вызовов в сборную (в баскетболе многие звезды предпочитают отпуск выступлению на международных турнирах).

В понедельник Эртель ответил недоброжелателям: «Просто к сведению тех людей, которые критикуют меня по поводу моего решения переехать в Россию. Просто знайте, что мне абсолютно плевать. Так что можете не извиняться. И перестаньте тратить свое время, лучше займитесь собственной жизнью. Заранее спасибо».

Томас не единственный француз, который согласился на переезд в Россию этим летом. В июле ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1 + 1» с форвардом Ливио Жан-Шарлем, а УНИКС договорился об однолетнем соглашении с центровым Луи Лабери. Последний имеет опыт выступления за национальную сборную Франции, хотя и не был вызван на сбор для подготовки к Евробаскету-2022. Оба игрока также продолжают выполнять свои контрактные обязательства.