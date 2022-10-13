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13 октября, 22:40

ЦСКА уничтожил «Локо» в Краснодаре. Секуличу необходимо усиление состава

Тимур Ганеев
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 64:84.
Фото Единая лига ВТБ
Пока кубанцы не выглядят командой, способной навязать борьбу лидерам.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 64:84 (22:14, 14:26, 15:20, 13:24)
Л: Ведищев (13), Узинский (12), Щербенев (11).
Ц: Мур (12), Швед (11), Милутинов (10 + 11 подборов).
Судьи: Сергей Беляков, Станислав Валеев, Сергей Негирев.
4287 зрителей.

Плотной борьбы в матче недели Единой лиги ВТБ не получилось. ЦСКА довольно легко одержал победу в Краснодаре, распределив игровое время между игроками ростера. «Локомотив» же выдал отличную первую четверть, а затем заметно сник. Судя по всему, ставка на собственных воспитанников не позволит кубанцам бороться за медали в этом сезоне. Президент «Локо» Андрей Ведищев говорил, что в октябре — ноябре клуб объявит несколько сильных новичков. Пора приводить планы в исполнение.

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Бодрое начало

К отчетному матчу команды подошли в хорошем настроении. Подопечные Александра Секулича после неудачи в первом туре (неожиданное домашнее поражение от МБА) довольно уверенно переиграли «Самару» (79:70). Лидер краснодарцев Джейлен Барфорд продемонстрировал потрясающую эффективность на обеих сторонах площадки, являясь лидером сезона по набранным очкам (26,0 в среднем за игру) и перехватам (4,5). Примечательно, что вторым в списке лучших снайперов был Алексей Швед (20,5). Защитник ЦСКА полностью восстановился от последствий перелома кисти, полученного в заключительной игре финальной серии прошлого сезона. Во многом благодаря эффективности Шведа армейцы не испытали никаких проблем в двух стартовых матчах сезона (исход игр с «Самарой» и «Минском» был решен уже после первой половины).

Конечно, на бумаге армейцы выглядели фаворитами и в матче с «Локо». Хозяева могли рассчитывать на успех, только в случае выполнения двух важнейших задач. Первая — высокий процент попаданий. Как, например, с «Зенитом» в рамках Суперкубка. В той победной игре краснодарцы реализовали более 40% трехочковых и под 50% - средних бросков. С МБА эти показатели упали в два раза, что и привело к безнадежному поражению.

Второе — это решение проблемы в борьбе под щитами. В составе ЦСКА по-прежнему выступает Никола Милутинов. В прошлом сезоне именно сербский центровой решил судьбу полуфинальной серии в пользу армейцев. Хотя тогда ему противостоял мощный Джонатан Мотли. Сейчас большого постарались сдержать Андрей Мартюк, Даррал Уиллис и Кирилл Елатонцев. В первой четверти им это удавалось. Никола выглядел сонным (ЦСКА почти 12 часов добирался до столицы Краснодарского края из-за закрытого аэропорта), а лидеры «Локо» при мощной поддержке трибун демонстрировали отличную реализацию.

Спустя две минуты краснодарцы повели 7:0. Эмил Райкович отреагировал тайм-аутом, но он не сработал. Парни Секулича продолжали уверенно действовать в защите, а два трехочковых подряд от Захара Ведищева позволили кубанцам повести с разницей «+8». Во второй четверти процент реализации хозяев заметно упал, а Никола Милутинов взял шесть подборов за пять минут (три в нападении). Это тут же изменило ход игры. Гости уверенно выиграли десятиминутку с разницей в 12 очков, морально прибив молодой состав хозяев.

Нейтрализация лидера

Барфорд был связан по рукам и ногам (всего 4 очка у американца), а другой опции у «Локо», к сожалению, не нашлось. В третьей четверти «Локомотив» какое-то время держался за счет классной игры Александра Щербенева, но один в поле не воин. ЦСКА включился в нужный момент и стал уходить в солидный отрыв. Да и краснодарцы просели в обороне, позволяя вице-чемпионам совершать много открытых бросков. Уэйр, Антонов и Ухов наказали «Локо» точными трехочковыми. А под кольцом царил Ливио Жан-Шарль. Большие «Локо», видимо, устали от сдерживания Милутинова, и на борьбу с французом сил у них просто не хватило.

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Заключительная четверть стала уже формальностью. Тренеры начали применять широкую ротацию (в каждой команде в этот вечер поиграли 11 игроков из 12), Швед играл максимально красиво, а Милутинов вышел на последние минуты, чтобы оформить очередной дабл-дабл.

Заслуженная победа ЦСКА. «Локо» же проигрывает два стартовых матча из трех. Секуличу срочно нужно усиление. Команда заметно проседает на позиции третьего-четвертого номера, а ставка исключительно на снайперский талант Барфорда — выглядит чересчур рискованной.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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