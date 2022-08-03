Эртель перейдет в «Зенит», несмотря на запугивания во Франции. На кону пропуск домашней Олимпиады

В 33 года разыгрывающий больше нигде не получит такой шикарный контракт.

На этой неделе Федерация баскетбола Франции (FFB) выпустила документ, в котором говорится, что игроки, подписавшие контракты с российскими и белорусскими клубами, не смогут выступать за национальную сборную (пока России и Белоруссии не вернут полноценный статус ФИБА). Это не рекомендация, а приказ. Баскетболистов, которые приехали на сборы для подготовки к Евробаскету-2022, обязали поставить свои подписи под этим документов.

Для большинства французов это формальность, но не для их основного разыгрывающего Томаса Эртеля. Этим летом бывший игрок «Реала» и «Барселоны» договорился с «Зенитом». В 33 года он подписал отличный контракт с сине-бело-голубыми на два года. В Санкт-Петербурге Эртель будет зарабатывать в 1,5 раза больше, чем в Мадриде. Для ветерана это отличный шанс не только завершить карьеру новыми титулами, но и заработать приличные деньги. Теперь он должен от этого отказаться из-за желания чиновников FFB?

Томас Эртель. Фото Global Look Press

До Олимпиады многое может измениться

«Зенит» пока официально не объявлял о контракте Эртеля. Предполагалось сделать это после Евробаскета-2022, который завершится 18 сентября. Томас станет последним, шестым легионером в заявке клуба на Единую лигу ВТБ. Это решенный вопрос.

При этом Эртель все-таки подписал документ о запрете выступать в России: «Да, я подписал, и вы это знаете, — отметил разыгрывающий журналистам на пресс-конференции в Нантере. — Потому что в противном случае меня бы здесь не было. Являюсь ли я сторонником этого решения? Это не ваше дело. Вы спрашиваете, подписал ли я. Да, я подписал».

Отвечая на прямой вопрос, подписан ли его контракт с «Зенитом», Эртель сказал, что его агенты ведут переговоры с несколькими клубами, включая российские. Партнера по сборной поддержал один из лидеров французов, защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье: «Честно говоря, я не фанат таких запретов, — отметил вице-чемпион Игр-2022 в Токио. — В мире много конфликтов, и если бы нам пришлось применять это к каждому конфликту, то мы бы нигде не играли».

Фурнье говорит абсолютно логично, но услышит ли его FFB? Федерация грозит не вызывать игрока (если он подпишет контракт в России в период конфликта на Украине) на домашние Олимпийские игры-2024. Серьезная санкция, учитывая, что Франция будет чуть ли не главным фаворитом на баскетбольном турнире в Париже. Все-таки не зря французские функционеры так боролись за натурализацию камерунца Джоэля Эмбиида, который сейчас является одной из главных звезд НБА.

При этом отказ от услуг Эртеля можно смело назвать выстрелом себе в ногу. Нандо Де Коло завершил карьеру в сборной. Тео Маледон еще слишком молод, Франк Ниликина при всем его таланте очень нестабилен. Эндрю Альбиси — игрок уровня Еврокубка. Поэтому Эртель будет основным разыгрывающим своей сборной на Евробаскете-2022. И вполне способен сохранить это место и на Играх-2024.

Впрочем, до 2024 года многое может измениться. В том числе и на мировой политической арене. Россию и Белоруссию могут вернуть в семью ФИБА буквально за один день. А от Эртеля сейчас требуют отказаться от отличного контракта, который он вряд ли где-то получит в это межсезонье: «Дуракам закон не писан», — охарактеризовал «СЭ» ситуацию известный комментатор Владимир Гомельский.

Томас Эртель. Фото Global Look Press

Выбор Лабери

Эртель регулярно играет за сборную Франции с 2010 года. В 2013 году он помог своей команде выиграть Евробаскет в Словении, а спустя год — взять бронзу на ЧМ в Испании. На Олимпиаде-2020 Томас сыграл во всех шести матчах, в среднем набирая по 8 очков (пятый результат в команде) и 3,5 передачи (больше только у Де Коло). Напомним, что Франция тогда дошла до финала. На групповом этапе «Трехцветные» обыграли США, Чехию и Иран (Эртель стал самым результативным игроком матча), а в плей-офф разобрались с Италией и Словенией. В решающем матче Руди Гобер и компания уступили пять очков американцам во главе с Кевином Дюрантом.

Отметим, что Томас не единственный француз, который согласился на переезд в Россию этим летом. В июле ЦСКА объявил о заключении контракта по схеме «1 + 1» с форвардом Ливио Жан-Шарлем, а УНИКС договорился об однолетнем соглашении с центровым Луи Лабери. Последний имеет опыт выступления за национальную сборную Франции, хотя и не был вызван на сбор для подготовки к Евробаскету-2022. Главный тренер Венсан Колле предпочел ему Муаммаду Жете, Мустафу Фалля и Венсана Пуарье.

Впрочем, это не исключает того, что Лабери, который последние четыре года выступал за «Валенсию», может покинуть Казань. «Не знаю, повлияет ли эта ситуация на нашего Луи Лабери, — отметил «СЭ» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет — обойдемся без Луи. Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать».