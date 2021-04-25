УНИКС и «Локо» испытывают судьбу. Плей-офф Лиги ВТБ может подарить много сенсаций

ЦСКА и «Зенит» не смогут сыграть друг с другом в финале, Лукич нацелился на еще один прорыв.

Регулярный сезон Единой лиги ВТБ-2020/21 подошел к концу, подарив любителям баскетбола ряд неожиданных результатов. Действующие чемпионы турнира — ЦСКА — не смогли попасть даже в топ-3 (проиграв семь матчей), «Химки», стартовавшие в турнире с сильнейшим составом в истории, заняли только седьмое место, на одну строчку выше расположилась польская «Зелена Гура», показав лучший результат за время своего выступления в турнире, а «Парма» и «Автодор» разыграли между собой восьмую строчку в очном матче за тур до конца.

УНИКС отказался от второго места

Впрочем, и в последний игровой день была нешуточная интрига. Победитель матча УНИКС — «Локомотив-Кубань» занимал второе место в чемпионате. При этом в случае успеха казанцев и победы ЦСКА над «Нижним Новгородом» краснодарский клуб опускался бы на четвертую строчку. Это означало бы, что два сильнейших клуба России прямо сейчас — «Зенит» и ЦСКА — могли бы встретиться между собой только в финале.

Но результат матча в Казани получился предсказуемым. Еще перед игрой президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил «СЭ», что было принято решение дать отдохнуть лидерам перед финалом Еврокубка с «Монако». В итоге с «Локо» казанцы заявили всего двух легионеров (Смит так и не появился на паркете, Холланд сыграл 10 минут). Краснодарцы же вышли оптимальным составом, решив исход матча уже в середине третьей четверти. Есть второе место для подопечных Евгения Пашутина и потенциальный полуфинал с тем же УНИКСом. Такой результат был удобен для обоих коллективов (позволил избежать встречи с ЦСКА и «Зенитом» до финала), но баскетбольный бог часто наказывает за такие поддавки.

Команды уже играли между собой в четвертьфинале Еврокубка текущего сезона. В конце марта УНИКС и «Локо» обменялись домашними победами, а в решающем матче в Казани сильнее вновь был коллектив Прифтиса. На этот раз преимущество своей площадки может быть у «Локо». Впрочем, и серия будет длиннее — до трех побед.

Мозгов против Гордона, ЦСКА против Воронцевича и Астапковича

А серии 1/4 финала пройдут до двух побед в формате 1-1-1 (за такой формат плей-офф проголосовали участники турнира на прошлой неделе). Это на руку андердогам, которым легче выиграть серию до двух побед, чем до трех. Так что в парах «Локо» — «Химки» и УНИКС — «Зелена Гура» не все однозначно. Особенно это касается подмосковного клуба. До старта плей-офф Алексей Швед и Джордан Мики могут восстановиться от повреждений, вернувшийся в строй после трехлетнего отсутствия Тимофей Мозгов — лучше понять командные взаимодействия, а остальные ветераны желто-синих успеют перевести дух... Потенциально это самая огненная пара первого раунда.

В другой части сетки интересно понаблюдать за дебютом «Пармы» в плей-офф. Пермские болельщики наверняка окажут команде сумасшедшую поддержку в домашнем матче с «Зенитом». А учитывая, что победитель регулярки будет измотан после четвертьфинальной серии с «Барселоной», произойти может все что угодно. К тому же сине-бело-голубые из-за травмы лишились своего капитана Матеуша Понитки. Таким образом, в распоряжении Паскуаля осталось всего семь легионеров, а, как мы знаем из практики, каждый легионер на стадии плей-офф — на вес золота.

У ЦСКА еще более опасный соперник. «Нижний Новгород» в этом сезоне дважды обыграл «Химки», пробился в «Финал восьми» Лиги чемпионов (будет проходить на домашнем паркете нижегородцев), а также сумел дать бой ЦСКА в Москве (84:85). Так что «НН» вполне способен преподнести сенсацию. Напомним, что в сезоне-2013/14 подопечные Зорана Лукича обыграли в четвертьфинале непобедимые по ходу сезона «Химки», затем прошли крепкий «Летувос Ритас» и только в финале уступили ЦСКА. Это позволило команде дебютировать в Евролиге и проявить себя там с лучшей стороны. Почему бы сербскому тренеру не повторить путь семилетней давности с Астапковичем, Воронцевичем и Бабуриным?

Итоговое положение команд.

1. «Зенит» (20 побед — 4 поражения)

2. «Локомотив-Кубань» (18-6)

3. УНИКС (18-6)

4. ЦСКА (17-7)

5. «Нижний Новгород» (14-10)

6. «Зелена Гура» (13-11)

7. «Химки» (12-12)

8. «Парма» (10-14)

9. «Автодор» (10-14)

10. «Калев» (9-15)

11. «Енисей» (6-18)

12. «Астана» (6-18)

13. «Цмоки-Минск» (3-21).

Четвертьфинальные пары: «Зенит» — «Парма», ЦСКА — «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» — «Химки», УНИКС — «Зелена Гура».

Плей-офф начнется 10 мая и завершится не позднее 14 июня.