ЦСКА продлевает победную серию в матче с чемпионом. «Зенит» включился в концовке, но этого оказалось мало

Дмитрий Кулагин выдал суперматч, но хозяева так и не нашли вариантов перекрыть Николу Милутинова.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Зенит» — ЦСКА — 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19)

«Зенит»: Кулагин (24), Эртель (24 + 7 передач), Соломон (8).

ЦСКА: Милутинов (22 + 10 подборов), Уэйр (16), Швед (10 + 9 передач).

Судьи: С. Беляков, А. Давыдов, А. Лаврухин.

«Сибур Арена» (Санкт-Петербург). 6200 зрителей.

ЦСКА продлил свою победную серию в Единой лиге ВТБ до семи игр (по этому же графику идет УНИКС). В матче недели армейцы обыграли в гостях «Зенит». Петербургский клуб, лишившийся двух важных игроков передней линии, не справился с доминированием Николы Милутинова, но все же получил шанс спастись в концовке. Во многом благодаря стараниям Дмитрия Кулагина, который провел лучший матч в составе «Зенита».

Эффект Антонова

В прошлом сезоне соперничество двух знаменитых брендов вышло на новый уровень: команды провели невероятную финальную серию, а победитель определился лишь в седьмом матче. «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионский титул, а ЦСКА впервые в истории уступил в серии плей-офф.

Соперничество продолжилось и этой осенью. ЦСКА и «Зенит», очень сильно изменившиеся в межсезонье, вышли в финал Суперкубка, развязка в котором получилась невероятно драматичной. За 9,2 секунды до сирены подопечные Чави Паскуаля при «-2» взяли тайм-аут, в котором решили атаковать на победу. Томас Уимбуш забил трехочковый с сопротивлением Ливио Жан-Шарля и оставил армейцам лишь 2 секунды на спасение. Однако московская команда не смогла даже совершить бросок — опытнейший Трей Томпкинс разгадал замыслы соперников и оформил перехват.

Всего за календарный год это был уже 12-й матч между командами во всех турнирах. К нему они подошли практически с одинаковыми показателями. ЦСКА выиграл в чемпионате шесть матчей из шести, а у «Зенита» стартовал с пяти побед и одного поражения (от УНИКСа в матче открытия). А также с весомыми потерями. Хозяева вышли на матч без своего капитана Андрея Зубкова (пропустит еще месяц) и центрового Артема Клименко (скоро должен вернуться в строй). Армейцы же из-за травмы ахилла, вероятно, потеряли Семена Антонова до конца сезона. Форвард сделал сюрприз своим партнерам, приехав на игру в Петербург сразу после операции. На костылях.

К Саймону подошли все партнеры и члены тренерского штаба. Видимо, этот момент приободрил гостей, которые вышли на первую половину суперзаряженными. После трехочкового Деяна Давидоваца армейцы повели со счетом 11:3. Паскуаль проводил мощную ротацию, но так и не нашел оптимального сочетания. В середине второй четверти армейцы комфортно вели с двузначным преимущество, демонтируя очень плотную защиту. У баскетболистов же «Зенита» были какие-то катастрофические проблемы с реализацией: 4 из 13 средних бросков на домашней арене — катастрофа.

Ключевое попадание Николы

Положение попытался исправить Калеб Хоумсли, в конце октября спасший сине-бело-голубых в Самаре. После его трехочкового и отличной передачи на Томпкинса, Эмил Райкович попросил тайм-аут («+9» у гостей). Армейцы правильно отреагировали на слова своего тренера. Швед с Млутиновым разыграли фирменную двойку (серб закончил половину с доминирующими показателями — 14 очков и 5 подборов), а Каспер Уэйр завершил половину точным трехочковым (49:35).

В начале третьей четверти у игроков «Зенита» наконец полетело. После дальних попаданий Дмитрия Кулагина и Томаса Эртеля разница сократилась до семи очков. Но Милутинов быстро остудил пыл сине-бело-голубых. Блок-шот на Эртеле и легкие очки из-под кольца. Преимущество вновь выросло до 12 очков. При этом полный зал фанатов петербургского клуба продолжал гнать своих любимцев вперед.

Под сумасшедшие овации Кулагин забросил свой третий трехочковый в этом матче (3/4). Это наконец-то завело питерцев. Эртель подвесил красивый «парашют» через Милутинова, а после перехвата Хоумсли Кулагин забил сверху. Перед заключительной четвертью замаячило чувство камбэка.

Но Даллас Мур, казалось, быстро его развеял. Американец, с которым недавно армейцы продлили контракт до конца сезона, показал, что он по делу находится в команде. Экс-игрок «Партизана» великолепно защищался, а также практически не промахивался из-за дуги (4/5). Казалось, что все закончится сверхуверенной победой ЦСКА, но с этим оказались категорически не согласны Кулагин и Эртель. Благодаря русско-французскому дуэт «Зенит» выдал рывок 8:0, а разница в счете сократила до «+2». До конца матча оставалось 48 секунд.

После тайм-аута Райковича хозяева практически отзащищались, но вездесущий Милутинов добил мяч в кольцо после промаха Шведа («+4»). В ответной атаке Игорь Вольхин оказался в углу в гордом одиночестве. Но вместо точного трехочкового зрители увидели «сквозняк». Шан-Шарль забрал подбор, игра была сделана.