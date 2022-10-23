Роковое удаление. «Локо» уступил УНИКСу в напряженной концовке

Даррал Уиллис невовремя получил второй неспортивный фол.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 83:75 (24:20, 19:19, 21:27, 19:9)

УНИКС: Лабери (19 + 10 подборов), Димитриевич (15 + 7 передач), Хантер (14), Зайцев (14 + 3 перехвата)

«Локомотив-Кубань»: Барфорд (15 + 7 подборов), Мартюк (14 + 9 подборов), Уиллис (14 + 7 подборов)

Судьи: Илья Путенко, Артем Лаврухин, Сергей Негирев.

Казань. «Баскет-Холл». 2783 зрителя.

Игроки «Локомотива-Кубань» и их главный тренер Александр Секулич извлекли урок из разгромного поражения от ЦСКА 10 дней назад. Тогда кубанцы ничего не смогли навязать одному из фаворитов сезона перед своими болельщиками. В Казани же мы увидели совсем другую картину. До середины заключительной четверти самая молодая команда турнира (23,5 — средний возраст) на равных билась против УНИКСа с Джаленом Рейнольдсом и Луи Лабери в составе. Правда, удаление Даррала Уиллиса за второй неспортивный фол перечеркнуло все старания гостей. Команде по-прежнему не хватает длины скамейки, но с характером все в порядке.

Нейтрализация Барфорда

УНИКС подходил к отчетному матчу безоговорочным фаворитом. Как сказал перед игрой Секулич, казанцы по-прежнему имеют команду уровня Евролиги. Со словенским тренером сложно не согласиться. В распоряжении Велимира Перасовича есть игравшие в прошлом году на первых ролях в главном турнире Старого Света Рейнольдс и Дэрил Мэйкон (получил травму на Суперкубке и по-прежнему находится в лазарете), один из лидеров «Валенсии» Лабери, имеющий опыт выступления в НБА Энтони Браун, перспективный разыгрывающий Ненад Димитриевич, трудяга Винс Хантер и мощный российский костяк во главе с капитаном сборной Андреем Воронцевичем. Плюс в этом сезоне заметно прибавил Георгий Жбанов, который неожиданно для самого себя получил статус вице-капитана команды.

197-сантиметровый защитник был лучшим в команде по подборам (5,5), а в игре с «Локо» собрал сразу шесть отскоков. Георгий был очень хорош в защите, временами персонально действуя против лучшего снайпера лиги Джалена Барфорда. Американец, перебравшийся в Краснодар из «Астаны» прошлой зимой, в среднем набирал по 19,3 очка за матч. При этом ЦСКА полностью выключил защитника из игры (всего 4 очка). Защита УНИКСа не была так эффективна, но и не позволила Барфорду разбросаться.

За весь матч Джален совершил всего 13 бросков (забил шесть). На нем сдваивались, не давали совершать открытые попытки, а когда американец шел в излюбленные проходы, то под кольцом на подстраховке всегда оказывался большой УНИКСа. Поэтому «Локо» пришлось искать вторую опцию в нападении, чтобы оставаться в игре. Она нашлась в лице Захара Ведищева и Даррала Уиллиса. Первый показал 100-процентную реализацию дальних бросков (4/4), второй успевал буквально везде. Бывший игрок «Нижнего Новгорода» проводил лучший матч в составе своей команды, но этого оказалось мало, чтобы нанести первое поражение казанцам.

Слабая реализация

В начале четвертой четверти Даррал зачем-то поставил подножку Вячеславу Зайцеву в быстром прорыве. Судьи пошли смотреть повтор и справедливо выписали американцу неспортивный фол. Он был уже вторым для форварда, и игру он пошел досматривать в раздевалку. За семь минут до конца «Локо» вел (72:71), но за оставшееся время набрал всего три (!) очка. УНИКС тоже не показал сверхрезультативности, но свои мячи забил. Приятно, что на первые роли в концовке вышел Зайцев. Российский разыгрывающий не постеснялся взять инициативу на себя и был вознагражден за старания.

Героем же встречи стал Лабери. Французский центровой УНИКСа подчищал оба щита, не давал развернуться Андрею Мартюку и стал самым результативным игроком в составах обеих команд (19). Видно, что Луи обретает уверенность в новом коллективе. Также в полном порядке были Димитриевич и Хантер, на двоих набравшие 29 очков. А вот Рейнольдс провел худшую игру после возвращения в Россию. На счету бигмена всего один балл за результативность (0/6 — с игры).

Также казанцев стоит поругать за низкий процент реализации штрафных бросков. Всего 21 из 33 (63,6%). Если бы хозяева паркета были более сконцентрированы на линии, то, возможно, дело и не дошло бы до нервной концовки.

Тем не менее победителей не судят. УНИКС и ЦСКА по-прежнему остаются единственными командами чемпионата, которые пока идут без поражений (5/5). У «Локо» всего две победы в пяти турах. Все понимают, что команде нужно усиление. Наигрывать молодых россиян — это прекрасно, но и про результаты топ-клубу забывать нельзя. Даже в год без еврокубков.