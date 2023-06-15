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Сегодня, 14:37

Зоткин перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды из «Новосибирска»

Мария Гусева
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Защитник Сергей Зоткин на правах аренды перешел в «Нижний Новгород» из «Новосибирска», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение 19-летнего баскетболиста с «Нижним Новгородом» рассчитано на 1 сезон.

В сезоне-2022/23 Зоткин принял участие в 40 матчах суперлиги и продемонстрировал статистику в 5,7 очка (42% двухочковых, 37,8% трехочковых, 1,6 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват).

В январе 2023 года Зоткин участвовал в просмотровом сборе основной национальной команды под руководством Зорана Лукича.

Источник: https://nn-basket.ru/news/v-pari-nizhnij-novgorod-perehodit-molodoj-zashhitnik-sergej-zotkin/
баскетбол
БК Нижний Новгород
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