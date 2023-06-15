Зоткин перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды из «Новосибирска»

Защитник Сергей Зоткин на правах аренды перешел в «Нижний Новгород» из «Новосибирска», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение 19-летнего баскетболиста с «Нижним Новгородом» рассчитано на 1 сезон.

В сезоне-2022/23 Зоткин принял участие в 40 матчах суперлиги и продемонстрировал статистику в 5,7 очка (42% двухочковых, 37,8% трехочковых, 1,6 подбора, 2,1 передачи и 1 перехват).

В январе 2023 года Зоткин участвовал в просмотровом сборе основной национальной команды под руководством Зорана Лукича.