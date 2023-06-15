«Енисей» продлил контракт с центровым Балашовым

«Енисей» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центровым Сергеем Балашовым.

«По прошлому сезону сказал бы так: он прошел довольно скомкано, — цитирует пресс-служба клуба Балашова. — Естественно всегда хочется большего, уверен, что мне удастся исправиться в предстоящем сезоне. Буду стараться проявить себя и принести болельщикам «Енисея» как можно больше побед. Сейчас в межсезонье работаю над броском, физикой и слабой рукой. То, что приходит новый тренер и будет на 90% новый состав, — это очень интересно. Всегда рад, когда выходишь из зоны комфорта, ведь только так можно прогрессировать».

В сезоне-2022/23 Балашов вышел на паркет во всех 32 встречах Единой лиги ВТБ, средние показатели за 12 минут игрового времени составили — 4,4 очка, 2,3 подбора, 0,4 передачи и 0,3 перехвата. Еще четыре матча 26-летний баскетболист провел в составе национальной команды.