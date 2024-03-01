«Зенит» впервые в сезоне обыграл ЦСКА

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:71.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник петербургской команды Трент Фрэйзер, набравший 24 очка. У армейцев больше всего очков набрал Мело Тримбл (14).

Это первая победа «Зенита» над ЦСКА в текущем сезоне. Московский клуб впервые в истории потерпел 3 поражения подряд в Единой лиге ВТБ. На данный момент армейцы занимают первое место в группе А, сине-бело-голубые располагаются на четвертой позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 81:71 (20:16, 19:19, 29:19, 13:17)

1 марта. Санкт-Петербург. «КСК Арена».