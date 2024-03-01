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Сегодня, 22:09

«Самара» обыграла МБА в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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МБА дома проиграл «Самаре» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:79.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Даниил Касаткин — 21 очко. У самарцев 19 очков на счету Джастина Роберсона.

МБА занимает шестое место в группе Б, «Самара» — вторая.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Самара» — 69:79 (17:19, 20:19, 16:22, 16:19)

1 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК МБА
БК Самара
1
0
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