«Самара» обыграла МБА в матче Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в

МБА дома проиграл «Самаре» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:79.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Даниил Касаткин — 21 очко. У самарцев 19 очков на счету Джастина Роберсона.

МБА занимает шестое место в группе Б, «Самара» — вторая.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Самара» — 69:79 (17:19, 20:19, 16:22, 16:19)

1 марта. Москва. «Баскет Холл Москва».