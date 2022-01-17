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Сегодня, 21:51

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА — 81:68.
Фото БК ЦСКА

«Зенит» дома победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 81:68.

Самым результативными игроком в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. У ЦСКА 16 очков набрал Никола Милутинов.

После 11 матчей «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (восемь побед и три поражения). ЦСКА идет на четвертой позиции (8-3).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 81:68 (21:21, 21:14, 23:18, 16:15)

БК Зенит
БК ЦСКА
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