Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (68:81).

«Поздравляю «Зенит», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили, — приводит слова Итудиса пресс-служба клуба. — Они начали матч очень агрессивно, но мы смогли перехватить лидерство на отметке 16-17 и закончить первую четверть вничью, 21-21. При этом показывали нормальную игру, совершили всего две потери, контролировали свои владения. А уже вторая четверть получилась очень плохой, мы сделали шесть потерь и показывали низкую реализацию бросков.

В целом в трех четвертях, которые «Зенит» выиграл с суммарным счетом 60-47 мы совершили 17 потерь и бросили 4 из 22 трехочковых. При этом получали хорошие броски, пользовались тем, что соперники скапливались в «краске», и должны были извлечь из этого пользу, ведь в предыдущих матчах мы здорово атаковали издали. Но, повторю, 17 потерь нас подкосили, мы теряли свои владения, да еще пара перехватов соперника привела к трехочковым попаданиям. Это будет для нас хорошим уроком. Будем работать над тем, чтобы играть лучше, и мы будем играть лучше».

После 11 матчей ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (8 побед и 3 поражения).