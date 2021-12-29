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Завершение строительства новой арены баскетбольного ЦСКА запланировано на конец 2023 года

16:49
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали соглашение о строительстве на Ленинградском проспекте нового спорткомплекса с баскетбольным центром, который станет домашней ареной ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Завершение строительства новой арены запланировано на конец 2023 года.

Общая площадь спорткомплекса составит около 55 000 квадратных метров. Помимо арены, рассчитанной на 5000 зрителей, в комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, а также залы спортивной гимнастики и единоборств.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/novyy-usk-tsska/

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Карен Саркисян все материалы автора
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