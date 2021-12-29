Завершение строительства новой арены баскетбольного ЦСКА запланировано на конец 2023 года
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и президент «Норникеля» Владимир Потанин подписали соглашение о строительстве на Ленинградском проспекте нового спорткомплекса с баскетбольным центром, который станет домашней ареной ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Завершение строительства новой арены запланировано на конец 2023 года.
Общая площадь спорткомплекса составит около 55 000 квадратных метров. Помимо арены, рассчитанной на 5000 зрителей, в комплекс войдут плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, а также залы спортивной гимнастики и единоборств.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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