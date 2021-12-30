Разыгрывающий «Авторода» Чери признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ в декабре
Разыгрывающий «Автодора» Кенни Чери признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в декабре.
В этом месяце «Автодор» одержал три победы: над «Нижним Новгородом» (100:94), «Зелена-Гурой» (81:74) и «Зенитом» (83:74). Чери набирал в среднем 15 очков, 3,3 подбора, 3,7 ассиста и 3,0 перехвата за матч.
? Kenny Chery is our December MVP!— VTB League (@VTBUL) December 30, 2021
? @KChery1 averaged 15.0 PPG, 3.3 RPG, 3.7 APG & 3.0 SPG with 17.0 EFF!
Avtodor won all 3 games this month — against Nizhny Novgorod (100:94), Zielona Gora (81:74) and Zenit (83:74) — and topped the standings with a 8-1 record! pic.twitter.com/TdIoD5Lj1E
29-летний Чери выступает за «Автодор» с лета 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю