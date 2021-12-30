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Разыгрывающий «Авторода» Чери признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ в декабре

13:26
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Разыгрывающий «Автодора» Кенни Чери признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в декабре.

В этом месяце «Автодор» одержал три победы: над «Нижним Новгородом» (100:94), «Зелена-Гурой» (81:74) и «Зенитом» (83:74). Чери набирал в среднем 15 очков, 3,3 подбора, 3,7 ассиста и 3,0 перехвата за матч.

29-летний Чери выступает за «Автодор» с лета 2021 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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