Михалевский рассказал подробности перехода Картера в «Зенит»
Агент Тайсона Картера Вадим Михалевский прокомментировал перспективы 23-летнего американца в «Зените».
Соглашение с американцем действует до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
«С приходом Картера у «Зенита» появится какой-то запас прочности в турнирах, где выступает питерский клуб, — пояснил «СЭ» подписание игрока Михалевский. — Надо учитывать тот факт, что сроки полного восстановления основного плеймейкера Шабазза Напьера, пока неизвестны.
Пока непонятно сколько, потребуется времени для адаптации Тайсона в непростой системе Паскуаля. С другой стороны, Картер — довольно молодой игрок, наделенный огромным талантом. За столь непродолжительное время нахождения в Европе он успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Кроме «Зенита» еще несколько хороших европейских команд попытались его заполучить. Очень рад, что защитник в конечном итоге остановил свой выбор на клубе из Санкт-Петербурга. С нетерпением жду его скорейшего появления на паркете».
Предыдущим клубом баскетболиста был греческий «Лаврио». В нынешнем сезоне Картер набирал 15,9 очка, 2,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч в чемпионате Греции, реализуя 55% с игры, 41% из-за дуги и 71% с линии штрафных.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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