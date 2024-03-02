Защитник «Зенита» Жбанов считает, что команда поймала победный ритм

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» рассказал о преображении команды. Сине-бело-голубые начали второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с двух уверенных побед.

В пятницу, 1 марта, подопечные Чави Паскуаля обыграли ЦСКА (81:71).

— ЦСКА играл без Каспера Уэйра. Насколько это облегчило задачу?

— Все знают, что Уэйр — главная скрипка в системе Райковича. Им пришлось искать ему замену, перестраиваться. Но это не наши проблемы. Мы выполнили свой план, качественно сделали свою работу. Плюс не забывайте, что «Зенит» играл без Сергея Торопова и Тимофея Герасимова.

— Результативность Бояна Дублевича в последних двух матчах радует. Можно сказать, что он наконец-то полноценно освоился в «Зените»?

— Не только Боян. Все мы поймали командную химию, встали на победную тропу. Стали жестче играть, биться друг за друга. Соответственно, у всех стало все получаться. Мы полностью заслужили победы над «Локо» и ЦСКА. Теперь надо продолжать в том же духе.