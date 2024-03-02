Жбанов: «Будем бороться за победу в регулярке, пусть в это и никто не верит»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отметил, что команде по силам обойти ЦСКА во второй части регулярного сезона Единой лиги ВТБ. За восемь туров до финиша столичный клуб впереди на три победы.

— После очной победы в Санкт-Петербурге отставание от ЦСКА составляет три победы. Реально их догнать?

— Верю, что мы догоним их. Еще несколько недель назад в эфире «Взял мяч» я предупреждал, что мы будем бороться за первое место в регулярке. Пусть в это и никто не верит.

— По накалу второй этап регулярки похож на плей-офф?

— Да, все стали играть значительно жестче. Весь топ-6 клубов борется за место повыше. Думаю, все матчи на этом этапе будут плотными.