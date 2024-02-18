Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от Матча звезд-2024 Лиги ВТБ. Канадец уверенно лидирует в списке лучших снайперов (25,7 очка в среднем за игру), а его команда пробилась в плей-офф уже после первого этапа регулярки.

— Ксавьер, у вас есть любимый Матч звезд?

— Надо подумать. Пожалуй, назову Матч звезд НБА-2012, где Коби Брайант в последнем владении очень классно отзащищался против Леброна Джеймса, в итоге его команда одержала победу. Тут круто то, что в своей карьере Коби играл в Матчах звезд с максимальной самоотдачей. Как в нападении, так и в защите. Мне близок этот подход.

— Это и понятно. Вы же прилетели в Москву в четверг, 15 февраля. В компании с личным тренером. Сняли зал и целенаправленно готовились к Матчу звезд-2024. Крутой подход...

— У меня есть огромное желание показать свою лучшую игру болельщикам. Не зря же они выбрали меня на Матч звезд. Кстати, еще раз большое им спасибо за это. Хотел хорошо подготовиться к этому празднику, поэтому не вижу в своем раннем приезде чего-то необычного.

— Сколько очков хотелось бы набрать в Матче звезд?

— 50. Был бы доволен, если бы у меня получилось.

— Тот факт, что команда, выигравшая матч, получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей, добавляет мотивации?

— Да, наша команда (команда Райковича) будет играть на победу. Но у соперников (команда Паскуаля) тоже очень серьезный состав. Так что жду серьезную разборку, несмотря на дружеский статус.