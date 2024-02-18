Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс в интервью «СЭ» назвал лучших игроков в истории Лиги ВТБ.

— Кто лучший игрок в Лиге ВТБ прямо сейчас?

— Я.

— Генменеджеры Лиги ВТБ в анонимном опросе «СЭ» согласны с вашим мнением. Вас признали лучшим в трех ключевых номинациях: «Лучший защитник», «Лучший трансфер», «Лучший легионер».

— Да, я видел этот материал. Спасибо руководителям клубов за такой выбор. У меня действительно получается стабильный сезон. Постараюсь продолжить в том же духе.

— А кто лучший игрок в истории Лиги ВТБ?

— В Единой лиге играло очень много классных игроков. Назову Алексея Шведа, Эррика Макколлума и Нандо Де Коло. Возможно, кого-то забыл, но эти три фамилии первыми приходят на ум.