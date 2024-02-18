Бо Бич выиграл конкурс трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Форвард «Енисея» Бо Бич стал победителем конкурса трехочковых на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Помимо 29-летнего американца в конкурсе участвовали еще три баскетболиста: Томас Эртель («Зенит»), Карвел Андерсон («Астана») и Кирилл Савин («Руна»).

Соревнование было разделено на два этапа, в финале встречались Бич и Андерсон, показавшие лучшие результаты на первом этапе. В итоге Бич забросил 20 трехочковых (против 14 у Андерсона) и стал победителем конкурса.

Матч звезд Единой лиги ВТБ проходит 18 февраля в Москве. В нем встречаются команды Эмила Райковича (ЦСКА) и Хавьера Паскуаля («Зенит»).