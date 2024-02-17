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Сегодня, 20:19

Сергей Иванов, Сергей Моня, Дмитрий Конов и Валерий Тихоненко включены в Зал славы Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Единая лига ВТБ назвала имена трех новых членов Зала славы. Это почетный президент турнира Сергей Иванов, чемпион лиги ВТБ в составе «Химок» и «Зенита» Сергей Моня, бывший генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко и бывший председатель правления компании «Сибур» (2006-2022) Дмитрий Конов.

В этом году Единая лига празднует свое 15-летие. В воскресенье, 18 февраля, в Москве пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024.

Валерий Тихоненко
Сергей Иванов (чиновник)
Сергей Моня
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