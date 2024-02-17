Сергей Иванов, Сергей Моня, Дмитрий Конов и Валерий Тихоненко включены в Зал славы Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала имена трех новых членов Зала славы. Это почетный президент турнира Сергей Иванов, чемпион лиги ВТБ в составе «Химок» и «Зенита» Сергей Моня, бывший генеральный менеджер «Астаны» Валерий Тихоненко и бывший председатель правления компании «Сибур» (2006-2022) Дмитрий Конов.

В этом году Единая лига празднует свое 15-летие. В воскресенье, 18 февраля, в Москве пройдет Матч звезд Единой лиги ВТБ-2024.