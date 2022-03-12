Защитник «Енисея» Уэйр перешел в ЦСКА

Состав ЦСКА пополнил защитник Каспер Уэйр, перешедший в московский клуб из красноярского «Енисея». Соглашение с баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона, сообщает сайт красно-синих.

В Единой лиге ВТБ за «Енисей» 32-летний Уэйр провел 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи.

В досье Каспера также чемпионские титулы во Франции и Австралии, девять матчей в НБА в составе «Филадельфии» (5,3 очка, 1,1 передачи), выступления в Германии, Китае и Польше.