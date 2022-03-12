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Сегодня, 17:10

Каспер Уэйр о переходе в ЦСКА: «Восхищен, что могу защищать цвета клуба с такой историей»

Иван Шитик
Корреспондент

Новичок ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал переход в московский клуб. Соглашение с баскетболистом действует до окончания нынешнего сезона.

«Прежде всего, хочу поблагодарить «Енисей». Там я проводил отличный сезон, меня приняли с распростертыми объятьями, товарищи по команде, руководство, тренеры очень хорошо ко мне относились, и я сохранил к ним теплые чувства. Сейчас я счастлив, что представилась возможность играть за ЦСКА, восхищен, что могу защищать цвета клуба с такой историей. Хочу как можно скорее включиться в работу», — цитирует игрока сайт красно-синих.

В Единой лиге ВТБ за «Енисей» Уэйр провел 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/casper-ware-joins-cska/
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