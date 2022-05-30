Захаров поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Защитник «Зенита» Денис Захаров поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Настраиваемся на конкретный матч и не думаем о каких-то других вещах. Разобрали видео, тренируемся, чтобы дать бой в пятом матче серии. В целом третий и четвертый матчи серии были хорошими для нас несмотря на то, что мы проиграли в предыдущей встрече в концовке. Мы хорошо бежали, хорошо защищались, выполняли планы на игру, играли как команда. Если удастся все это повторить и воплотить, то все у нас получится», — приводит слова Захарова пресс-служба клуба.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдет в Москве 30 мая. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.